FOLK PEVAČICA PRED RAT BILA NA HODOČAŠĆU: Išla sam pored mladih Palestinaca NAORUŽANIH MITRALJEZIMA, netrpeljivost se osećala u vazduhu!

Više od dve decenije muzičke karijere je iza pevačice Jovane Tipšin, a za nju se nikada nisu vezivali skandali. Svojim pesmama i glasom ostala je prepoznatljiva do danas i potpuno se posvetila Bogu.

Jednom prilikom je bila na hodočašću u Jerusalimu, a više o tom događaju rekla je u svom gostovanju u jednoj emisiji.

- Bila sam jednom u Jerusalimu na hodočašću i htela sam opet da odem sad u oktobru. Nisam otišla, Bog me je sačuvao, jer je tamo izbio rat. Inače ja sam bila u februaru mesecu, tačnije 3. februara kada smo poleteli za Izrael. To je zaista neopisivo. To treba da osetite - rekla je Tipšin.

Pevačica je potom otkrila kako je hodočašće izgledalo.

- Kada smo tek sleteli meni se negde kofer zagubio. Tada sam rekla ne, Jovana, nećeš dozvoliti da te iznervira kofer. Iskušenja su čim kreneš na taj put hodočašća. Rekla sam sebi doći će kofer nema sekiracije. Oni su stvarno posle zvali i izgubljen kofer je stigao u hotel. Sve je tamo posebno. Ustajete dosta rano, ležete rano. U toku noći sam se molila, uživala, pisala imena za upokojene i žive. Posvetila sam se skroz veri. Zovu me iz Srbije, ali mene stvarno ne zanima materijalni svet u tom trenutku. Smeta ti to.

Potom je otkrila da li je i tokom njenog puta moglo da se predoseti da će izbiti rat.

- Dva puta sam bila u Jerusalimu. Jednom 2008. godine, tačnije kao turista u Egiptu. Tada sam već videla da situacija nije baš sjajna sa ova dva naroda. Drugi put na hodočašću sada smo morali da prođemo kroz deo Gaze, gde si mogao da vidiš mlade Palestince kako drže mitraljeze i puške. Hotel u kome smo bili držao je palestinski pravoslavni sveštenik. Ali se osećalo u vazduhu ta netrpeljivost. Dan nakon što smo bili u Jerusalimu desio se teroristički napad. Da li je bačena bomba? Ne znam, ali naša grupa to nije osetila.

