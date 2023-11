Otkrio šok detalje!

Pokojni pevač Šaban Šaulić sa suprugom Gocom Šaulić ima dve ćerke Sanelu i Ildu, kao i sina Mihajla, dok iz vanbračne veze ima sina Roberta, koji je svojevremeno za domaće medije otkrio u kakvim je zaista odnosima bio sa ocem i čitavom porodicom.

– Brata Mihajla upoznao sam na tatinom koncertu na Kalemegdanu gde me je on pozvao da dođem da se družimo. Mihajlo je trčkarao okolo i u jednom trenutku kada sam ja rekla: „E tata, da te pitam…“, Mihajlo je zbunjeno pitao Šabana: „Kako on tebe zove tata?“ Taj trenutak ću pamtiti do kraja života! Otac je tada zagrlio obojicu i nežno rekao Mihajlu: „Kako sam tebi tata, tako sam i njemu samo što nemate istu majku. Mami Goci ne smeš nikad da kažeš da si upoznao brata i to je naša tajna koju moramo da čuvamo“ – suznih očiju govorio je Robert, pa dodao:

– I zaista, Mihajlo je ćutao sve ove godine. Možda ni dan-danas nije ništa rekao Goci. Pitao sam ja kasnije tatu kada smo se viđali da li je Mihajlo odao tajnu Gordani, on mi je rekao da ni reč nikada nije rekao. Posle toga brata i sestre video sam tek u kapeli na sahrani našeg oca – bio je iskren vanbračni sin Šabana Šaulića.

Šaulić je Roberta dobio kad je imao 18 godina te je za njega plaćao alimentaciju dok nije postao punoletan, što je potvrdio i pevačev menadžer svojevremeno.

