TRAGEDIJA U BRAZILU! Devojka preminula na koncertu NAJVEĆE SVETSKE ZVEZDE! Nije joj bilo spasa! Evo šta se dogodilo! (FOTO)

Mlada obožavateljka preminula je od srčanog udara!

Iznenadna smrt obožavateljke Tejlor Svift na njenom koncertu u petak uveče u Rio de Žaneiru u Brazilu, potresla je svet. 23-godišnja Ana Klara Benevides je, prema rečima svoje rođake Estele Benevides, preminula od srčanog zastoja. Teško je zamisliti da je mlada devojka, puna života i očekivanja, samo par sati ranije bila na koncertu svoje omiljene pop zvezde.

Kako prenosi brazilski list "Fohla De Sao Paolo", lekari su odmah pritekli u pomoć kada se Ana onesvestila, ali nažalost nisu uspeli da je spasu. Tejlor Svift je, vidno potresena, molila članove organizacije koncerta da daju vodu fanovima u publici, s obzirom na to da je u tom delu Brazila vladala velika vrućina. Nažalost, ništa nije moglo da spreči tragični ishod.

Ana Clara Benevides, 23, fainted while at the show and is believed to have had a cardiac arrest according to her cousin, Estela Benevides, and as reported by Brazilian newspaper Fohla De Sao Paolo.

