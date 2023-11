'SAMO MOJE SRCE ZNA KAKO MI JE BILO' Progovorili roditelji Aleksandre Mladenović posle njenog skandala s bivšim dečkom, otac teško podneo haos

Aleksandra Mladenović nedavno je prošla kroz životnu dramu kada je na svojoj koži osetila kako izgleda kada poverenje pokloni pogrešnom momku. Ona se oglasila za medije i objasnila šta se tačno dogodilo, sve to je za njene roditelje bila i više nego stresno.

Oni su sada po prvi put i javno o tome progovorili, a Aleksandra je nedavno istakla da je rešila da nastavi dalje i da se ne vraća na prošlost.

- Teško. Baš sam to doživela stresno - rekla je Aleksandrina majka za Blic i dodala:

- Ja sam bila prisutna, baš mi je bilo teško.

Otac je, kao i većina očeva, jako slab na ćerku, pa je njega sve ovo dodatno pogodilo:

- Pa kako, brate mili. Samo ja znam to koliko mi je teško palo. Znači, moje srce zna kako, ali ja ne mogu sad to da opišem. Ja znam šta sam osećao. Moja majka kaže: "Zovi je", a ja ne mogu da je zovem, nezgodno mi je, ne mogu da je zovem - kaže tata Goran i dodaje:

- Ona veruje svima. Ista kao ja. Znači, na majku nema veze. Ista ja, veruje svima. Ja verujem svima. I kad ono... ti već vidiš da je to greška. Šta sad ja kao roditelj da kažem, šta da kažem, da se derem, da kažem šta ti je trebalo, šta? Ipak to je, mislim da nije kriva, ne mogu. Ja znam nju preko mene, ja isto to. Isti smo maltene i emotivni i verujemo svima - kaže tata Goran i nastavlja:

- Znaš šta sam rekao njoj, moja majka stalno: "Zovi je malo, uteši je", i šta da radim, ja prelazim preko neke stvari koje ne volim da kažem, rekao sam: "Mala, 'de si mala?", zovu je, svi su joj dali podršku, a ja ne znama tačne detalje šta je sve bilo jer je žena bila gore kod nje nedelju dana, ja radim, nisam mogao. I rekao sam, možda je glupo, možda i pametno, ne znam, nisam rekao šta osećam, rekao sam, mimo mene, samo da bi njoj bilo možda lakše: "Daj bre šta se tu traumiraš, ajde bre čoveče, pa što veća afera to veća popularnost. Cepaj dalje i to je to". Tako sam rekao, majke mi - istakao je Aleksandrin tata za Blic.

