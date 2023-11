ZBOG OVOGA IMALA GORKO KAJANJE! Nikolija je zbog kompleksa ugradila SILIKONE, a evo šta danas misli o tome!

Mnogo ožiljaka.

Nikolija Jovanović, ćerka Vesne Zmijanac na početku karijere je izgledala znatno drugačije. Nekada je imala plavu kosu, a kasnije se podvrgla i nizu estetskih intervencija, a zbog jedne je čak i zažalila.

- Prva stvar koju sam uradila su grudi. Imala sam kompleks, bila sam ravna kao daska. U dvadesetim mi je operacija pomogla da se osećam dobro u svom telu, ali sada u tridesetim, da mogu da vratim vreme, nikad ne bih ugradila silikone. Nemojte mi reći da to sada mogu da promenim, to bi zahtevalo mnogo ožiljaka - rekla je Nikolija u videu koji je objavila na TikToku i nastavila nabrajanje:

- Druga glupost koju sam napravila, a koju sam ispravila, su usta. Moja divna, prelepa usta sam uradila zbog mode koja traje i dan danas. Tada je bilo samo trajnih operacija usana i ona su se vremenom izobličila, izgledala sam kao patka, sve je bilo neravno. Prošle godine sam izvadila sve neprirodno iz usta i sada ponovo imam svoja, prirodna usta, iako sam nažalost morala da prođem kroz operacioni proces. Velika su, lepa i ne znam šta mi je to trebalo. Uradila sam trajnu šminku, pa uvek izgledam kao da imam neki karmin, time sam zadovoljna, a uradila sam i obrve i takođe mi je žao što sam ih u srednjoj školi iščupala, ni to ne bih nikada ponovo uradila, priznala je pevačica koja je istakla da se ne kaje zbog operacije nosa jer je imala devijaciju, kao i i da u gornjoj vilici nema prirodne zube.

Podsetimo, Nikolija sa kolegom i pevačem Reljom Popovićem ima dve ćerke, a nedavno je otkrila zbog čega ne želi da ih predstavi javnosti.

- Da smo se mi pitali, ne bi im ni imena bila u javnosti, ali to je izmaklo kontroli. Žao mi je što je tako. S fotografijama i snimcima se trudimo da ih zadržimo samo za sebe. Naše mišljenje je da treba da ih zaštitimo od komentara i svega, a one, kad porastu, mogu same da odluče da li žele da budu javne ličnosti. Ne želimo da napravimo javne ličnosti od njih bez njihove dozvole, a one trenutno nisu svesne toga. I meni je izuzetno smetalo, pre nego što sam počela da se bavim pevanjem, kada bih kao dete javne ličnosti osvanula u novinama - rekla je Nikolija nedavno za "Kurir".

Autor: pink.rs