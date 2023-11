UMRO JE OD TUGE, NE OD BOLESTI: Čuvena rediteljka otkrila detalje o Žarku Lauševiću, a NJENE reči LEDE KRV U VENAMA!

Oprostila se od prijatelja!

Pozorišna rediteljka i pisac Vida Ognjenović podelila je svoje utiske o pokojnom glumcu Žarku Lauševiću, koga opisuje kao mitsku ličnost. Prema njenim rečima, buduće generacije će biti začuđene i verovaće da takva raskošna, svestrana i neobična ličnost nije mogla postojati. Ognjenović naglašava da nikada nije mogla da mu se obraća sa "ti", i da smatra ''da nije umro od bolesti već od - tuge''.

- Bio je neobično osetljiva osoba. Stalno se bojao da je u autobiografskom pisanju u nečem preterivao, sebi popuštao, da nije negde sebe stavio u prvi plan i ulepšavao stvarnost i svoju ličnost - rekla Ognjenović.

Prema njenim rečima, Laušević je "u svemu voleo meru, imao je vrhunski ukus i smisao za finu ravnotežu u odnosu sa javnošću".Dobivši na čitanje prvi Lauševićevu knjigu "Godina prođe, dan nikad", Ognjenović se bojala da će naići na "nekakvu žalopojku, pravdanje, neku zbirku pokajničkog samoranjavanja".



- Međutim, videla sam da to piše zrela, stabilna osoba, koja analizira taj događaj. Ne zovem ga krivicom, ispostavilo se da to nije krivica, ali on ga je tako tretirao. Živeo je sa tim događajem u srcu, u ponašanju, na usnama - navela je Ognjenović.

Kako kaže, to je bio "tako otvoren tekst, pročišćen, oslobođen svakog preterivanja, maštarenja i bilo koje vrste nekog emocionalnog diskursa, koji bi izazvao sažaljenje ili suze, ili stanje kao da treba da praštamo ili da mu opravdamo, naprotiv".

- To je bilo opisivanje činjenica kakve su bile, opis sebe u njima i njih u sebi. Bez gomilanja prideva, lamenta, samosažaljenja...Bila sam zadivljena tekstom - rekla je rediteljka. Ognjenović je rekla Lauševiću da je dobro uradio što je napisao knjigu, jer mu je potrebno da se osvrće na ono što je bilo, da izanalizira sa svoje tačke gledišta i dubine osećanja. To ste uradili tako maestralno, čisto, i tako neposredno, kao neko dete koje se pravda pred odraslima za nešto što je uradilo, a nije smelo", ocenila je Ognjenović. Kada je Laušević predlagao da pređu na ti, Ognjenović mu je odgovarala da ne može preći na ti sa nekim koga tako malo poznaje. "Vi ste suviše složena ličnost, suviše daleko od običnog. Ti je nešto obično, uzgred, blisko, a vi ste daleko iznad ove primitivne i obične stvarnosti. Imam potrebu da vam kažem Vi, jer vaša ličnost je obuhvatnija od ti - navela je rediteljka.

Lauševića je prvi put zapazila u jednoj televizijskoj drami, gde mu je oca igrao Petar Božović, i nakon koje se i pored velikog slikarskog dara odlučio za glumu. Kao direktorka Drame Narodnog pozorišta u Beogradu, Ognjenović je 1981. godine pri postavljanju "Romea i Julije" predložila Lauševića, koga je znala samo preko televizije, što je reditelj Stevo Žigon odmah prihvatio, "i to je bio jedan od slavljenih i hvaljenih Romea". Lauševiću je ponuđen stalni angažman u Narodnom pozorištu, ali pošto je Ognjenović otišla na par godina u SAD, kad se vratila već je bio stalni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta.Ognjenović je po motivima dela Stjepana Mitrova Ljubiše napisala komad "Kanjoš Macedonović" i 1988. godine pozvala Lauševića za naslovnu ulogu.

Prema njenim rečima, Laušević je bio oduševljen i zahvalan, i isto veče je došao do nje, gde su sedeli do dva ujutro i pričali o "Kanjošu Macedonoviću".

- Kad se sada setim 'Kanjoša' i Žarka, uvek sam o njemu mislila da je mitska ličnost, kao da je došao iz nekog svog sveta, obitava među nama. Sad mislim da je ta predstava bila neka vrsta mita - prisetila se Ognjenović. Tokom izvođenja u Budva grad Teatru padala je kiša, Laušević i drugi glumci su kisnuli, ali predstava nije prekidana, već su gledaoci mirno ostali da je prate, ili su postavili iznad sebe nekoliko suncobrana. "Kakav je to bio neviđeni dosluh izvođača, Žarka u prvom redu, i publike. Rekla sam mu tada: 'Žarko, vi bi ovo mogli i da šapućete, svi bi razumeli'. To je bio njegov dar za glumu - njegova koža je glumila, kosa, oči. Svaki pokret je bio smišljen da iskonski prati ono što će reći - ocenila je Ognjenović.

Prema njenim rečima, nije bilo složene misli da Laušević nije umeo sa njom da izađe na kraj, a da publika tačno zna šta to znači.

- Kanjoša je tako dobro složio u svojoj glumačkoj labaratoriji, da je to što je prikazivao izgledalo autentično, i vi ste verovali svakom njegovom gestu - istakla je Ognjenović.

Podsetivši da je Laušević bio veliki prijatelj sa glumicom Vesnom Trivalić, Ognjenović je dodala da su se razumeli bolje nego brat i sestra i da nije bilo glumačke srodnosti kao što je bila njihova u "Kanjošu Macedonoviću". Posle Lauševićevog izlaska iz zatvora i odlaska u SAD, Ognjenović je rekla da će napraviti dramu gde Kanjoš ima 80 godina i mladima priča o ubistvu negativca Furlana, na šta je glumac rekao da je to strašno zanimljivo, ali da neće on to moći, da je sve zaboravio. Prema njenim rečima, kad se Laušević vratio u Beograd, nije htela odmah o tome da priča, računajući da za to ima vremena, a sada kada ima napisanu uvodnu scenu, "ona nema nikakvu svrhu", rekla je Ognjenović za Tanjug.



Autor: Pink.rs