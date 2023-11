OSUO PALJBU PO MLAĐIM KOLEGAMA! Legendari pevač otkrio šta zamera pevačima: KO IM JE DAO ODOBRENJE ZA TO?

Žestoko!

Pevač Šeki Turković nedavno je otvoreno govorio o mladim pevačima koji sve češće uzimaju pesme starijih kolega i presnime kao popularne kavere.

On priznaje da mu to smeta i kaže da je ipak bolje da snime svoje pesme, nego da na tuđim grade svoje ime na estradi.

- Ja imam dosta pesama koje traju i nadam se da će još trajati i koje narod voli, vidim da i mlade kolege presnimavaju te kavere. Ne znam s kojim pravom to rade i ko im je dao odobrenje za to – rekao je on.

Sa druge strane priznaje da ipak mladi pevači imaju pravo da snime pesme, ali samo ako su dobili dozvolu autora koji je numere i napisao.

- Dešava mi se često na nastupima kada pevam neke moje stare pesme da mi priđu ljudi i kažu mi, tu pesmu je presnimio taj i taj. Ne mogu ja da jurim sada sa policijom i da ga kažnjavam. On ima na to pravo, jer nije moja pesma, nego autora koji je napisao – rekao je Šeki i dodao da se danas izgubilo poštovanje koje je bilo kada je on počinjao karijeru:

- Došlo je neko čudno vreme, nema poštovanja, respekta. Šta ja mogu sada tu da uradom? Ništa naravno, da ćutim, trpim, uzmem mikrofon i pevam.

Autor: Pink.rs