'DELUJE MI DA JE STREJT!' Desingerica koji je bio na svadbi Anite i Matore dao svoj sud o PREVARI VEKA Stanojlovićeve, te otkrio da li je i on TETOVIRAO supružnice! (VIDEO)

Poznati treper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, bio je prisutan na venčanju Jovane Tomić Matore i Anite Stanojlović, te se tom prilikom čak i latio tetoviranja, čime se ranije bavio.

S obzirom na to da javnost danima unazad bruji o Anitinoj prevari koju je načinila nad Matorom, a da je čak i na dan venčanja cepala venčanicu i govorila da ne želi da se uda za Matoru, kako navodi Matea Car sa kojom je ona flertovala, poznati treper se uključio uživo u emisiju "Premijera Vikend - Specijal", te je tom prilikom otkrio detalje sa svadbe.

- Ovde brda lep lik bajo, kako ste?! Dobro sam i dinamično, radimo svaki dan. Nisam bio ja da tetoviram, ja to dugo ne radim to. Tad nam je bio prvi nastup, tada smo snimali spot, posle svadbe sam se slupao kolima u kanal onaj. U principu, bio sam tu, moja menadžerka imamo dosta zajedničkih prijatelja i Matoru znam od ranije. Trebao sam da se vidim sa menadžerkom i onda je tu i Matorina svadba, pa da spojimo lepo i korisno - rekao je Desingerica, te je otkrio i kakve utiske nosi sa svadbe, kao i šta se dešavalo:

- Iskreno, bilo je bomba, neka viletina, bilo je dosta ljudi koje ja znam i tako dalje, a što se tiče njihovog odnosa, izgledali su kao par normalni. Kao svaki ženski par (smeh). Kad dođe Budva i Crna Gora svi su dobri i svi su do ja*a. Sve je bilo žurka, ful gas. Bio je lik tu koji je tetovirao, zna da ja šaram i htela je ranije da je šaram. Šarao sam nju i moju menadžerku.Ja sam zaboravio i ne znam šta sam šarao, šarao sam Jovanu i moju Tamaru. Ja Jovanu znam od ranije, ali nisam bio ni upućen da je to sve tako, izgledale su srećno. Kad pogledam Anitu, izgleda mi da je više strejt ili ne. Ja mislim da je to bilo neizbežno, jer mi izgleda da je strejt, a pošto je s devojkom, izgleda mi kao neka dobra priča za rijaliti - rekao je Desingerica.

Autor: N. Ž.