Ovo ne zaboravlja!

Mirko Kodić gostovao je u jednoj emisiji gde se prisetio starih dana i njegovog druženja sa Šabanom Šaulićem i Draganom Nikolićem i tom prilikom otkrio kako je izgledalo njihovo večernje druženje.

- Moje društvo su bili Šaban Šaulić i Dragan Nikolić. Tu gde je naše društvo, tu nije mogao svako da sedi. Tu se onda otvara flaša viskija i koka-kole. Tu su prolazile glumice obično, verovatno bi negde i sele, ali on je bio kralj. Slušao sam njegove reči, tada sam bio mlad. Ali mene su tako mladog to društvo velikih umetnika prihvaliti kao čoveka i jednog seljačića. Verovatno su u meni videli jednog dobrog čoveka i prihvatili me u svoje društvo. Jako je teško da neko nekoga prihvati u svoje društvo - rekao je Kodić i dodao:

- Upoznao sam Muhameda Alija u Interkontinentalu. Govorim malo i engleski. Glupo bi bilo da putujem 45 godina po svetu, a da ne znam ni jednu stranu reč. Imam mnogo prijatelja među sportistima, političarima, kriminalcima, šnajderima i itd. Moj je život buran, ali se nikada nisam odao porocima.

Autor: N. Ž.