Komemoracija povodom smrti Žarka Lauševića upriličena je danas u 11 sati u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, matičnom teatru glumca koji nas je napustio 15. novembra u 63. godini usled teške bolesti.

Poznata lica skupila su se da se oproste od glumca, a među njima su i Rade Zelenović, Milan Caci Mihailović, Aleksandar Srećković Kubura, Goran Jevtić, Vesna Čipčić, Nina Janković, Branka Petrić...

Emotivnim rečima oni se opraštaju od glumca.

Nemojte da je ko suzu pustio. Anita, Branka, deco, dragi prijatelji ljutiće se Žarko, znam ga. Svi su već sve rekli i zapisali i meni nije ostalo ništa, ostala su mi samo sećanja. Da bih se prisetio napravio sam puškice. Napisao sam sve na ruci. Šta će meni nedostajati. Nedostajaće mi naši razgovori dok je bio u Njujuorku, tekstovi koje mi je slao još nedopisanih knjiga sa pitanjem šta misliš i ja sam nekad mislio... nedostajaće mi preporuke koje knjige da šročitam i koje je kupovao.

- Nedostajaće mi ono što sam mu preporučivao. Nedostajaće mi jedan poklon koji sam dobio od njega, neke žute čarape. Nedostajeć mi naše šetnje. On upali kameru na svom telefonu pa šetamo Njujorku, a onda ja upalim kameru posle par dana pa šetamo Beografom, a on mi kaže lakše malo da uživam. Dragi moji ode Žarko, ali ja ne pristajem na to jer nije fer - rekao je Mensur.

