Anita Stanojlović 11. juna izgovorila je sudbonosno "DA" Jovani Tomić Matoroj, ali na toj svadbi nije htela da joj se zavetuje na večnu ljubav, pravdajući se, kako je Matora navela, da ništa neće da obećava da se ne izjalovi. Matea Car izašla je u javnost sa prepiskama u kojima se jasno vidi da Anita vara Matoru, zbog kojih je Tomićeva zatražila razvod.

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem", Anita je otkrila da je zapravo došlo do svađe Ermine Pašović i Sandre Rešić jer, kako je navela, obe su bile sa poznatim reperom Vukom Mobom.

S tim u vezi, na svom instagram profilu oglasila se Ermina, koja je otkrila kako se i zbog čega posvađala sa Anitom, te je čak i obelodanile prepisku sa Matorom u kojoj je ona smiruje.

- Eh ovako, očigledno ne može drugačije! Dva dana pred svadbu sam ja već bila u Baru - Kod Vuka i njegove mame i to nije tajna da živim kod njih kada sam u Beogradu, više puta sam to govorila u emisijama. Noć pred svadbu sam okačila stori iz auta kako idemo u Budvu: Desingerica, njegova supruga, Vuk i ja. Ko je koga je**o ili je trebao?! Nije bila tema! Svađa se desila isključivo između mene i Anite vezano za šminku, zašto?! Desilo se jer je Matora platila kumi, Anitinoj tetki, Tijani Ajfon i kao Rešićki, gde sam ja rekla: "Divno, koliko se ja sećam ja šaljem svaki put šakom i kapom kada su u Zadruzi, a nisu se setili da me pitaju". Ja ne bih ni prihvatila i tu sam ja nalepila Anitu. Nek si uvalila tetku i ostale i ko je ona da određuje sa Matorinim parama i rekla sam joj: "Rijaliti može da igra sa njima, sa mnom ne" i sasula joj sve u lice - napisala je vidno besna Ermina, te je na narednom storiju najavila obelodanjivanje jedne od njenih prepiski sa Matorom.

U prepsici između Matore i Ermine koju je Pašovićeva objavila, jasno se vidi da je Matora smiruje i ućutkuje, a po svemu sudeći i upozorava da na njenoj svadbi ima da ćuti i da trpi, da je to, kako je napisala tada, njena žena, te i da sve što ima da kaže Aniti, da treba da kaže svakako njoj.

Autor: N. Ž.