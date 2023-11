Zvezda Granda Vanja MIjatović rodom je iz Kraljeva, a po završetku pomenutog takmičenja preselila se u našu prestonicu gde već godinama gradi uspešnu muzičku karijeru.Iako je u jednom trenutku imala mnogo problema posle saobrajne nezgode, pevačica nije odustajala i borila se da bi dobila ono što zaslužuje.

Nakon takmičenja i selidbe u Beograd, živela je prvobitno kao podstanar sa svojom prijateljicom i koleginicom Andreanom Čekić, ali sada može da se pohvaili da je sredila svoje stambeno pitanje, te se počastila nekretninom u jednom beogradskom naselju gde živi sa svojim suprugom.

Malo ko zna da je Vanja Mijatović želela da uredi stan po poslednjim trentnovima, a za pomoć se obratila stručnom timu, a spletom okolnosti ili sudbine, ona je tom prilikom i upoznala zgodnog arhitetktu Aleksandra koji joj je postao suprug.

- Istina je da smo se upoznali tako što sam angožavala njegovu firmu da mi uređuje stan. Mnogo mi je lepo sa njim. Imam muškarca kakvog sam oduvek želela. Najviše mi se kod njega dopada način na koji se prema meni ophodi, mada ima on još mnogo kvaliteta. Pravi je džentlmen, pazi me, mazi me, brine o meni i čuva me kao malo vode na dlanu. Svaka devojka bi poželela ovakvog muškarca - izjavila je jednom prilikom za medije pevačica koja danas živi život.

U prostranoj dnevnoj sobi ispunjenoj prirodnom svetlošću dominiraju bež, beli i sivi tonovi, a kvalitetna garnitura naručena po Vanjinoj želji i meri pravo je mesto za opuštanje nakon napornog dana.

Tu je i mermerni kamin koji posebnu toplinu daje njihovom domu, a mnoštvo detalja, lampi, slika i figurica upotpunjuju prostor na najlepši mogući način.

Poseban kutak u stanu zauzima soba koju je Vanja pretvorila u garderober i u kojem ima sasvim dovoljno mesta za njene privatne stvari kao i scenske kostime, a primetno je da ispred ogromnog ogledala pevačica najviše voli da pravi selfi fotografije za potrebe "Instagrama" na kojem je veoma aktivna.

