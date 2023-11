Otac pokojnog glumca Nebojše Glogovca prota Milovan Glogovac prisetio se poslednjih dana života svog prerano preminulog sina.

Protojerej-stavrofor Milovan Glogovac otkrio je da je bolest pokojnog glumca Nebojše Glogovca toliko brzo napredovala, da ga je odnela za mesec dana.

- Nebojša je otišao za mesec dana. Za Novu godinu je osetio da nešto kašlje i nešto je napipao tvrdo na stomaku. I ja sam bio prisutan. Pozvao je lekara kod koga je ranije išao, koga je znao, Hercegovac je bio, pa su se družili da ga pita, a on je bio negde van Beograda i kaže: "Ja u sredu dolazim u Beograd, dođi kod mene, pa da vidim o čemu se radi" - priseća se otac preminulog glumca.

Kaže da su ga poslali na skener, koji je pokazao da nešto nije uredu.

- Poslali su ga na skener, gde se pokazalo da ima nešto sumnjivo i odmah je otišao u Nemačku sa prijateljem Tomom, kod lekarke. Ona je rekla da je to izlečivo, ali da nema potrebe da ostaje u Nemačkoj, da se tu troši, nego da se vrati u Beograd, jer ta terapija koju će koristiti u Beogradu, takvu terapiju bi svugde u svetu primio, druge nema. To je svugde isto. Primio je prvu terapiju i malo se oporavio. Posle te prve terapije na Kliničkom institutu trebalo je da primi i drugu terapiju - priseća se Milovan Glogovac.

Milovan Glogovac otkrio je i kako su izgledali poslednji sati života Nebojše Glogovca.

- Noge su mu bile dosta natečene, stomak je bio natečan, to je bila metastaza na jetri, tako da je jetra bila ogromna. I primio je drugu terapiju taj dan, to je bio četvrtak i oporavio se negde oko 7 sati uveče. Šalio se sa ženom, supruga je bila stanovnik kod njega, ja sam bio to popodne i ja sam otišao kući, ona je ostala i šalili su se nešto na neki račun. Negde oko dva sata samo mu je pozlilo, došla je lekarka koja je u Pančevu bila dežurna, pokušala je reanimaciju, međutim nije uspela. To je bio petak i u subotu devetog je sahranjen - ispričao je Milovan Glogovac u jednoj emsiji.

Prota Milovan Glogovac ranije je ispričao da u molitvi i veri pokušava da nađe utehu.

- Jeste muka. Jeste žalost. Jeste bol, neprebol... Ali, kad i danas stižu reči odasvud: Nebojša se nikad i nigde nije obrukao, to vam daje snagu da u molitvi i veri koju je i on živeo, nadvisite ličnu patnju. Molitva je najbolji lek, uteha i nada. Pre svega vera da je on sad sa Bogom živim, istinitim. Da je u boljem svetu od onog koji je ostavio. Uteha je i u tome što se on ostvario u ovozemaljskom životu - glasilo je kazivanje prote Milovana i neutešnog oca pokojnog glumca Nebojše Glogovca koje je dao pre, evo već sada, nepune tri godine.

- Voleo sam njegove uloge, pratio sam ga. Osluškivao pažljivo šta o njemu govore kolege, stručnjaci. I niko nije imao ružnu reč da kaže. Blagonaklonost i raspoloženje prema njegovoj dobroti, ako mogu tako da kažem, traju i danas, godinu i više od njegovog upokojenja, ispričao je prota za medije u martu 2019.

