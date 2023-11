Dešavanja u "Eliti" neretko intrigiraju javnost, te se za medije mnogi bivši rijaliti učesnici oglašavaju, ne bi li prokomentarisali i iz svog ugla dali sud o situacijama koje drže gledaoce prikovanim za male ekrane i TV Pink.

Ovim povodom, voditeljka Dalila Dragojević u novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, putem vajber uključenja, porazgovarala je sa MC Aleks, bivšom zadrugarkom i di-džejem, koja je bez dlake na jeziku prokomentarisala goruće teme u "Eliti".

Na samom početku ona se osvrnula na odnos Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić, ističući da ona ne veruje da će se između njih situacija, kako vole učesnici da kažu, konkretizovati.

- Ne, zaista, prvi put sam je videla na ulasku u "Elitu", nikada je nisam videla. Mislim da taj odnos negde, Marko Janjušević Janjuš, ja njega mnogo gotivim, on je zaje**nt, iskoristio je svaki put priliku da ima priču sa nekim i da rijaliti iskoristi u nekom svom fazonu. Aneli je ušla kao žena koja je prevarena i pati, emocije su joj se pobrkale, ona se ja verujem zaljubila, a mislim da Janjuš nema takva osećanja prema njoj. Ne deluje mi Aneli kao neki ološ u "Eliti", njemu odgovara da vreme provede sa nekim. Ne verujem da će tu nešto biti, Janjuš je neko ko se jednom opekao, više puta neće - rekla je MC Aleks.

Maja Marinković zakuvala je mnogima čorbu, ali je i okrenula dešavanja u rijalitiju naopačke svojim ulaskom o kom se i dan danas prića. Naime, ona je stupila u veoma blizak odnos sa Nikolom Bukilićem, te mnogi njeni fanovi željno iščekuju ulazak u vezu sa njim, na šta se ovom prilikom osvrnula i MC Aleks.

Bez Maje rijaliti nije isti, drago mi je što je ona ušla. Jako mi je drago što se Milan Milošević vratio. Pa vidi, Maja je bacila oko na crnogorca, Nikolu, a on je klasični crnogorac...Ja imam dosta prijatelja crnogoraca i većina ih je, kada kažemo klasičan crnogorac to jeste kuća, domaćica, samo njegova, ide se svuda zajedno. Imali smo priliku da upoznamo Mensura kako funkcioniše u vezama, on je onako teatralan i poštuje i brani, a Nikola je s druge strane, voli lepe žene. Jeste, baš bukvalno zadrti crnogorac, ali mi je simpatičan kako se on nervira i te neke ishitrene poteze. Maja kada se pojavila srce mu je stalo. Ako se Maji bude igralo, mislim da će Maja ipak obrlati Nikolu. Sve mi liči na to. Ja sam ispratila Teodoru kada je izašla iz zatvora, svašta je prošla u životu, nema mnogo godina, a željna je ljubavi i tog nekog oslonca, a da negde nije naučena i ne zna kako se prepustiti muškarcu, da muškarac vodi, jer je ona ta koja je bila dasa i koja je predvodila. Mislim da od toga nema ništa! - rekla je bivša zadrugarka.

Takođe, "zasigurna trojka" koja već dve godine intrigira javnost jesu svakako Miljana Kulić, Lazar Čolić Zola i Nenad Macanović Bebica, te je MC Aleks iskoristila priliku i žestoko osolila po Macanoviću.

- Jaoj, to je ono, ja Zolu mnogo gotivim, iz mojih je krajeva, tu je da podrži, pozdravi i da pita kako sam, kako je majka... Zola, kao Zola, on uvek igra svoju igru sa Miljanom. Voli on Miljanu na neki poseban način, ali tu nema spasa, ni za jedno ni za drugo ni za treće. Bebica mi se uopšte ne sviđa u ovoj sezoni. Ne možeš da pljuješ nešto što te je hranilo, ne sviđa mi se što to radi. Miljana ima dobru dušu, to garantujem...Mnogo me nervira što Bebica to radi sada, ušao je kao u vezu i sada ponižava. Sve što je imala Miljana, imao je i on, da nije bilo Miljane, ne bi imao ni on. Taj čovek je neko ko nema ni obraza ni srama, ne pita i ne obilazi svoju decu. Koji otac može tako da se ponaša?! Ništa bolje od njega ne može da se očekuje - rekla je MC Aleks.

Kako je MC Aleks i koga tačno još komentarisala u ovom vajber uključenju, saznajte u video-prilogu u nastavku.

Autor: N. Ž.