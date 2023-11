Danima unazad, domaća javnost i mediji bruje o dešavanjima u "Eliti" - preljubi Anite Stanojlović i njenim svađama sa Jovanom Tomić Matorom, vezi Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića, supruga aktuelne učesnice Aneli Ahmić, kao i o mnogim drugim odnosima.

Naime, kako se u dosta navrata, što u svađama Anite i Matore, u koje je između ostalog umešan i Lazar Čolić Zola, što u svađama Žane Omnie Đorđević i Slađe Poršeline Lazić pominje Marko Marković, Žanina "veza bez veze", voditeljka Dalila Dragojević u novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, putem vajber uključenja porazgovarala je sa bivšim zadrugarom Markom Markovićem.

Na samom početku razgovora, Marko se osvrnuo na propalu vezu sa rijaliti zvezdom Stanijom, ističući da mu je apsurdno da Dobrojevićeva priprema Maju za pobedu u "Eliti", jer kako kaže, on zna da je Stanija nimalo ne miriše.

- Neću da kažem prijateljskim odnosima, u korektnim odnosima smo ostali tada. Međutim, to je sve bilo korektno dok nisam čuo neka njena gostovanja koja su bila gde je ona govorila zbog čega je mene ostavila, da je ona mene izdržavala. Onda sam shvatio da ne treba da budem dobar sa nekim s kim sam bio tri godine, zato što taj neko mene komentariše na ružan način. Krenula je negativna priča kada sam ušao u vezu sa Majom i sada mi nije jasno da su ona i Maja korektne, a ona je, žargonski rečeno, nije mirisala Maju još od kako se umešala u naš odnos u "Zadruzi 2". Gledao sam neka gostovanja gde je rekla da ne može da bude dobra sa Majom, a sada kao spremala je Maju za pobednicu, to mi se malo kosi... - rekao je Marko, a onda je odreagvao na Stanijine navode da je oduvek volela Maju:

Mogu da kažem da je slagala po pitanju toga, jer ona Maju koristi kao neko oružje, jer je ona spolja, a Maja unutra da bi na neki način ponizila ili ratovala sa Aneli zbog nje, a po meni je to potpuno apsurdno. Meni je katastrofalno da osoba koja je zrela, sudeći po godinama, da koristi osobu koja je maltene mlađa od nje. Ako imam problem sa nekim, ušao bih unutra da se oči u oči obračunam, a ne da šaljem nekoga da mi bude produžena ruka - rekao je Marko, te je na Dalilino pitanje da li Stanija voli Asmina stvarno ili je ljubav iz koristi, odgovorio:

- Ne želim da zalazim u to, ne zanima me. U nekom intrevjuu je ona, smatram ironično, izjavila da čestita mojoj majci novu snahu Elektru. Želim i ja mojoj bivšoj tašti Slavici da čestitam novog zeta Asmina - rekao je on.

Kada je reč o prevari koju je načinila Anita nad Matorom o kojoj već danima unazad bruji region, Marko je, s obzirom na to da je bio u prisnom odnosu sa Stanojlovićevom, istakao da je za njega sve to dečija priča.

- Meni je to presmešna priča. Matora je osoba koja me nikako nije gotivila, pokušavala je da me pecka. Imali smo korektan odnos u "Zadruzi 6", ona je neko kome je život postao rijaliti. Matora je znala sa kim je ulazila u vezu i u brak, ona je bila smrtno zaljubljena u mene, pa ode kod Zole, pa se vrati kod mene, pa bude luda za mnom, pa opet kod Matore. Jeste mi je žao, jer ispada da je Anita nju zavlačila, ali mi nije jasno. To mi je, ne znam kako da kažem, dečija priča - rekao je Marković.

Marković je istakao da kada bi ušao u "Elitu" da bi mnogi prestali da plaču, te i da bi im on vratio osmeh na lice.

- Mogu da kažem da bi prestali da plaču, osmeh bi im se vratio na lice. Mislim da bi i Anita prestala da plače. Neću da kažem da je još uvek zaljubljena u mene, ali mogu da kažem da jeste bila. Ja nju nijednog sekunda nisam gledao ozbiljno - rekao je Marko.

Za sam kraj razgovora, on je čvrsto stajao uz to da je u "vezi bez veze" sa Žanom.

- Mi smo u vezi bez veze. U korektnim smo odnosima, sve je super i sve je odlično. "Veza bez obaveza" je jedno, "Veza bez veze" je drugi termin - rekao je on.

Autor: N. Ž.