'VIDIMO SE NA SUDU, JEDVA ČEKAM!' Nakon što je Goca Tržan odlučila da ipak TUŽI koleginicu, odmah smo pozvali Maju Nikolić! Evo šta je imala da kaže!

Pop pevačica Goca Tržan dugo je slušala uvrede, prozivke i provokacije na svoj račun od strane pevačice Maje Nikolić, a nakon nekog određenog perioda, prekipelo joj je, te je odlučila da je tuži.

Naime, Goca je o njihovom sukobu govorila u sinočnjoj emisiji "Amidži šou" na TV Pink, ističući da u prvi mah nije htela da pravdu potraži na sudu, već je ćutala zato što je, kako je rekla, Maja majka, no međutim, ipak je presekla.

- Stvarno joj se zahvaljujem na načinu na koji priča o meni, jer to ništa ne govori o meni, već uglavnom govori o njoj. Zaista ne razumem čemu taj način. Gledala sam skoro na Instagramu, jedan gospodin je rekao:"Ako imaš problem javni sa mnom, a ne pozoveš me ili nemaš moj broj da ga raščistimo, onda nemaš problem sa mnom". Ja sam iz nekog sentimenta vezanog za stara vremena... 'Ajde, kao, majka je, neću, a advokat me je zvao sto puta do sada i rekao da treba da je tužim. Pusti, Maja je to, ona tako ume, pa se zaludi... Međutim, sada je stvarno dosta. Iz istog razloga iz kog nju nisam htela da tužim, jer je majka, baš zato što sam ja majka jedne devojčice hoću da pokažem da u životu ne treba da dozvoli da niko na nju baca drvlje i kamenje bez ikakvog razloga. Sada je moj advokat podneo tužbu, tako da, Maki, volim te, vidimo se - poručila je Goca i poslala poljubac u kameru.

S tim u vezi, stupili smo u kontakt sa Nikolićevom, koja je najavila kontratužbu, ističući da ima mnogo svedoka koji će, kako ona kaže, posvedočiti o mnogim pikantnim dešavanjima vezanim za Gocu.

Dobiće kontratužbu, naravno, vidimo se na sudu! Jedva čekam..imam mnogo svedoka koji će vrlo rado posvedočiti o mnogim pikantnim pričama vezano za Gocu - rekla je Maja za Pink.rs.

