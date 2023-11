'SVRATIO SAM U PEKARU DA VIDIM DA LI IMAM ZA KIFLU I JOGURT' Boban Rajović provodio noći u kolima zbog loše finansijske situacije!

Boban Rajović je sa suprugom Draganom otišao u Dansku gde je vozio taksi, ali želeo je da uradi nešto po pitanju svog profesionalnog života.

Došao je u Beograd u želji da dođe do svog mega hita, ali u jednom trenutku u razgovoru sa suprugom koja je ostala u Danskoj rekao joj je "sad ću baš da svratim u pekaru da vidim da li imam za kiflu i jogurt".

Boban je u Danskoj vozio taksi, a '99. godine je odlučio da dođe u Beograd.

- Vozio sam taksi tamo nekih 7 godina, te ’99. godine posle onog nesrećnog bombardovanja, sećam se to kada je završilo ovde, ja sam tada došao u Beograd i krenuo da gradim svoju karijeru. U tom trenutku zaista nisam imao financijskih sredstava, nisam imao novca - kaže otvoreno Boban i priseća se susreta sa pevačem Rođom Raičevićem.

- Pokojni Rođa Raičević, sa njim sam dosta pričao, igrom slučaja sam došao do njega i on me upućivao tako na neke stvari i savetovao me kako i šta. Nažalost, desilo se to što se desilo sa njim. Stariji brat je bio u početku sa mnom nekih godinu dana, međutim, iskreno da vam kažem, njemu se to nije nimalo dopalo da bude u svojstvu menadžera, jer taj posao, i nema on taj karakter za menadžera. Vratio se tamo, ostao sam tu sam, porodica gore - priseća se Boban.

Na pitanje profesroke Slavice Đukić Dejanović da li je istina da je bilo noći koje je provodio u automobilu jer je finansijski toliko loš da nemate gde da spavate, a deluje kao da je milion dolara i u njemu i na njemu Boban kratko odgovara: "Upravo to".

Koliko je loše bio finansijksi govori i priča da jednom prilikom razgovarao sa suprugom telefonom i rekao joj da će da uđe u pekaru da vidi da li ima dovoljno da kupi da pojede nešto.

- To je bilo kad smo se vraćali iz bioskopa moj prijatelj Đizo i ja, u stvari odgledali smo film pa sam ja krenuo kući, tad sam živeo u Gospodara Vučića. Živeo sam u jednom stanu gde je živela jedna baka na donjem spratu, a ja sam živeo iznad nje i ona je ložila šporet, međutim ona kad zaspi drva se ugase i samim tim ja nemam toplotu gore. Bilo je strašno hladno, decembar mesec i tada sam se vraćao kući i onda pričam sa ženom i ona kao neku priču a ja kažem sad ću baš da svratim u pekaru da vidim da li imam za kiflu i jogurt i onda sam se smejao, rekao sa bukvalno sam imao toliko i ona kaže: "Zašto ne dođeš da ovde živimo kao ljudi, voziš taksi, čoveče bože mučiš se". Ali sve je to uzalud, ja sam toliko verovao u sebe ja sam znao da ću da napravim to - kaže iskreno Boban.

Iako je bilo i materijalno i psihički teško izdražiti sve Boban je verovao da će napraviti uspeh.

- U početku sam verovao u sebe i jednostavno me nešto vodilo ka tome da ću napraviti nešto. Dok sam živeo u Danskoj ja sam bio nekad predgrupa tim našim zvezdama koje dolaze i tu sam osetio da pravim dobru atmosferu i onda kad sam krenuo tu i došao proradio je neki inat kod mene zato što jednostavno mnogo njih me nije prepoznalo, tih velikih medijskih izdavačkih kuća koje su tada bile. I meni je to bilo malo... I bilo mi je malo čudno da osećam da ja mogu a oni jednostavno ne vide to nego čak traže novac. I to mi je samo dalo još veću snagu da uspem u svemu tome i da dokažem - kaže otvoreno Boban koji priznaje da je verovao u sebe i da mu je proradio inat.

Nije imao novac koji su mu tražili ali njega to kaže "jednostavno ne interesuje, ja samo kažem sebi naći ću, da završim taj segment".

- Na primer treba te dve pesme da budu u mom posedu, treba da se da, zovi u Dansku tetku, strinu, brata, oca nemaju, idem u Dansku, vozim taksi tri mesece zaradim to, donesem za te dve pesme i jednostavno smatram da ako nešto želiš i da uspeš da definitivno to možeš i to ne na način koji ne treba da se radi nego bukvalno na pošten način. Jeste teško, ali doći do jednog cilja možeš ako veruješ u sebe - kaže Boban.

I upravo tom verom u sebe Boban je i uspeo. Bio je na ciriškom aerodromu kad je sreo Željka Samardžića koji mu je rekao da ima jednu pesmu koja se vrti po diskotekama i da "sad treba da zoveš mamu da ti mama napravi".

- A mama je Marina, ja sam Željka tada poslušao bukvalno kako sam sleteo na aerodrom zvao sam Romarija koji je sarađivao tada sa Marinom i rekao sam Romariju da hoću jednu pesmu, a on je tada tvrdio da ne može jedna pesma već da mora ceo album. Rekao sam ne znam gde piše to pravilo da mora album, pa ne mora ništa, nema pravila na estradi sad da moraš ti, ja sam tvrdim bio prvi koji je počeo sa tim singlovima. Rekao sam sve što bi uložio u jedan album uložiću u jednu pesmu i ti možeš život da mi promeniš i njemu je to ostalo tu kao da mi život promeni - kaže Boban kom je jedan dan zazvonio telefon i promenio mu se život.

- Ja se vraćam u Dansku međutim kroz dva meseca, on mene zove i kaže bukvalno doslovce sećam se citiram ga kaže: „Matori menjam ti život“, "Jesi li ti siguran", kaže: "Ma sto posto", pita me: "Gde si", kažem: "U Danskoj", "Kada ćeš doći?", rekao sam: "Sad". I onda sam sleteo, došao u Beogradsku ulicu, tu sam živeo, nema naselja gde nisam obišao po Beogradu kao postanar... Ja rekao daj molim te pustiti to što je za mene i onda je pustio melodiju od pesme "Usne boje vina" kako je foršpil krenuo ja sam ono bukvalno čuo i uzeo onaj CD, tada su CD-ovi. Ja uzimam melodiju, zovem Marinu da mi radi tekst, isto se dešava da prođe određeni period neka 2-3 meseca ne mogu više da izdržim i onda je zovem "Maki molim te, znači dva meseca već je prošlo koliko li već", kaže: "Ajde dođi, ja sam to nešto napravila možda fale još dve reči ali ti dok dođeš ja ću to nešto, ajde dođi pa da ti ja to pustim". I, dolazim kod nje i ona pušta onaj njen čuveni plej tamo i počinje da peva: "Ej lepotice glavu gore gledaj pravo u oblake, u šimšire", šimširi, kakvi šimširi ja u tom trenutku, verujte mi ne znam šta su šimširi, kaže "loza mimoza" loza, mimoza, šimširi joj, ja već ono malo, ali ja grešim, zaista grešim a Marina u pravu. Evo dokazalo se da je u pravu zaista i zaista mi je život promenila, zaista žena koja mi je život promenila, naravno i Romario sa melodijom, tako da od tada moj život kreće da bude nešto sasvim drugačije - kaže Boban.

Ističe da je do svega došao samo svojim radom i trudom.

- Nisam imao ni prijatelja da kažemo tih poslovnih prijatelja na estradi koji su gurali, niti sam u tom trenutku recimo, da ne ispade sada neskromno ja sam sigurno uradio nekih sedam osam dueta sa anonimnim pevačima iz razloga što znam da sa mnom tada niko nije hteo da napravi duet od tih popularnih kolega ili koleginica u tom smislu nisam imao podršku apsolutno, ni nekih opet da se vratim na to medijskih kuća bukvalno je to sve bilo sam na svoje mišiće ali opet kažem verovao sam u to i posle te pesme "Usne boje vina" onda sam tek ukapirao gde sam ja u stvari bio, a gde sam sada i kako su iste te kolege gledale posle na mene - kaže Boban.

Autor: Pink.rs