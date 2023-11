Bez dlake na jeziku!

Nakon turbulentnih dešavanja u odnosu između Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić, kao i priča da je bio intiman sa Jovanom Cvijanović u Beloj kući, oglasila se njena majka Zorica.

Kako kaže Jovanina majka za Pink.rs, Janjuš njenu ćerku drži kao rezervnog igrača, a bez dlake na jeziku oplela je po njemu i Aneli.

- Šta da vam kažem, prethodno sam pričala o tome. Jovana ima 27 godina, bavi se pevanjem, to ide okej i to je devojka koja nikada svojoj porodici nije napravila nikakav problem. U kući spekulišu i donose zaključke o njihovom intimnom odnosu, ali sve ono što moje oči nisu videle ne mogu da komentarišem. Okomili su se na Jovanu. Ona nije lažov, ona je akraktivna, lepa. Ono što se dogodilo između nje i Janjuša, ona se plašila da nije izašlo napolju i ona se zbog toga lomila da li da kaže i upravo dramska scena oko koje se diže halabuka - rekla je Jovanina majka za Pink.rs i dodala:

- Za njeno ponašanje nisam pristrasna, kažem da je devojka okej, oni se svađaju, raspravljaju. Nije bitno više. Haos je krenuo zbog Janjuša i Aneli i njihovih znakova. Jovana neće nikada podometnuti nešto nekome, mi je kući zovemo pahuljica. Aneli je žena koja je veoma ljubomorna na svaku ženu koja njemu priđe. Janjuš je manipulator, ne zna se njegov status da li je oženjen ili nije. On je čovek egocentrik, on će ga nazvati metlom, ku*vom. Jovana je i te kako lepa i zgodna, nije ni on blesav. On nju drži kao rezervnog igrača, želi nešto dobro za sebe - poručila je majka Cvijanovićeve.

Autor: Pink.rs