Otvorio dušu!

Frontmen grupe Leksington, Bojan Vasković i supruga Aleksandra, nedavno su krstili najmlađu ćerku Helenu.

Uživali smo na krštenju, to su za mene posebni trenuci i najznačajniji. Osećao sam se taj dan baš ispunjeno. Taj dan nisam zaplakao, ali sam osoba koja ne krije emocije, kada mi se plače, ja zaplačem.

"Postoji snaga koju čovek dobije od Boga u teškim trenucima" Bojan Lexington o teškim trenucima posle ženinog porođaja i bebine operacije

Bojan Vasković je otac troje dece, ali između svoje dece koju kao i svaki roditelj podjednako voli.

- Ne bi mi ni palo na pamet da biram između dece, razni smo, ali ja nikada ne bih mogao tu da napravim razliku. Znam ponekad biti strog otac, ali mi ne ide od ruke. Trudim se po nekad, potrebno je. Ne znači da je supruga stroža, ja se trudim, ali mi ne ide od ruke.

Vasković je već dugo sa bendom na javnoj sceni, ali kako kaže nije dozvolio da ga bilo šta promeni.

Ne znam kako najbliži gledaju na karijeru, mi smo obični ljudi, voleo bih da tako i ostane. Svi se oni raduju nekim mojim uspesima, tako je bilo i na početku, tako je i dan danas. Vole da prokomentarišu pesmu, to im se dopadne i to mi je drago - kaže on i dodaje da prednosti zbog toga što je javna ličnost nije imao.

- Nisam osoba koja voli neku vrstu protekcije, volim pravdu i za to da se izborim. Često me ljudi prepoznaju i progovorimo po neku lepu reč, svako voli nešto da čuje ali nema protekcija, moramo da budemo odgovorni.

Postoje trenuci kada mu je teško, pa mu tada nije lako da ispuni sve što javni život nosi.

Postoje trenuci mnogo ih, sve više i više što je čovek stariji da mi te stvari budu teret. Prija mi nekad i mir, posebno sada više nego gužva. Stvar je i u tome koliko je čovek odmoran. Kada jesam, sve je lakše ali trudim se da ljudima izađem u susret koliko god mogu - iskren je pevač.

Jedan od gostiju na koncertu Aleksandre Prijović bio je upravo on, te se osvrnuo i na njen uspeh.

- Mislim da sve vezano za Aleksandru nije fenomen, već je sve zasluženo, jedino kada kažemo pet arena u Zagrebu, ko je to napunio u poslednjoj deceniji? Tri arene u Beogradu, retko ko to može, samo naše najveće zvezde. Mislim na zvezde sa prostora bivše Jugoslavije. Srećan sam zbog toga što se vraća prava pesma na velika vrata, ona je to pokazala. Ona je izuzetan čovek i primer mlađim generacijama, ponašanje, stav. Ona je jedna kompletna zvezda - smatra on, a onda se osvrnuo i na pojedine loše komentare na račun pevačice.

- Ne postoji stvar koja se desi slučajno. Sve je po zasluzi, stvar je doživljaja i viđenja. Postoje činjenice, koje su sve, a ne samo slučajno.

Grupa “Leksington“ naredne godine, za Dan žena, ponovo će nastupati u najvećoj dvorani u Beogradu.

Uveliko su pripreme, traju već duže vreme jer mi smo planirali čim korona prođe da nastavimo tamo gde smo stali. Bio je 2020. godine sjajan veliki koncert, naša velika radost i sada želimo da ponovimo, da napravimo velike koncerte širom regiona. Stvar je odgovornosti, imamo dovoljno godina i iskustva, trudim se da uživam u svakom trenutku jer sve nekako brzo prođe - kaže frontmen grupe i dodaje:

- Naša je publika šarenolika, ali činjenica je da je mahom ženska publika i to je super. Zbog lepih devojaka dolaze i frajeri, tako da uvek bude lepo. Šta je razlog, nećemo da kažemo.

Autor: N. Ž.