BILO MI JE TEŠKO: Sajsi MC se porodila pre OSAM meseci, a sada otvorila dušu i progovorila o majčinstvu!

Jedna od najpopularnijih domaćih reperki, Ivana Rašić, poznatija kao Sajsi MC (41) nedavno je postala majka, ali takođe i ne zaostaje kada je njena karijera u pitanju.

Za razliku od svih njenih koleginica, Sajsi nije napravila ni dan pauze tokom trudnoće, kao i nakon porođaja, već je sve vreme radila punom parom, te je samo šest meseci nakon porođaja izdala novu pesmu, duet sa kolegom Filarijem.

- Prezadovoljni smo pesmom. Inovativna je, zabavna i brza. Saradnja sa Filarijem mi je jako prijala. Dugo nisam radila sa nekim ko je toliko mlad, dosta je mlađi od mene, tako da mi je saradnja predstavljala uživanje, on je predivan - istakla je ona, pa prokomentarisala njegovu izjavu da su njih dvoje najveće veštice na estradi:

- U, sviđa mi se, ali u isto vreme sam i vila. Dobra sam, ali ako me diraš, onda sam babaroga – priznala nam je ona, pa otkrila šta je to što nju može da razljuti i izbaci iz takta:

- Ne puno stvari. Stvarno se trudim da ne pokažem nikome kada me nešto izvede iz takta, a kada me nešto iznervira i razljuti, ne želite da znate kako to izgleda.

Sajsi se dotakla i teme majčinstva, te otkrila kako se snalazi sa bebom. Kako kaže, izuzetno joj prija uloga roditelja i raduje se svakom trenutku koji provede sa osmomesečnom naslednicom Natašom.

- Prija mi, naravno, to je stvarno predivno. Beba je dobro, raste, sada već ima osam meseci. Pratim je kako se razvija, počela je da komunicira. Nije više beba koja samo spava. Sve mi je to predivno. Još nije prohodala, a ni progovorila, ali uči, guče, to je preslatko.

S obzirom na to da je i te kako bila prisutna u javnosti i u kontinuitetu radila, svi su mogli da primete koliko joj je trudnoća lepo stajala, ali i da je nakon porođaja veoma brzo vratila devojački izgled i izvajanu figuru, te nam je sada otkrila koja je bila njena tajna.

- Istina je da mi je trudnoća bila takva da sam stvarno mogla da radim šta god. Trudna sam nastupala i radila sve vreme, ali slušala sam svog endokrinologa koji mi je rekao da svakog dana moram da pešačim 10.000 koraka. Buduće mame, to treba da znate – otkrila je reperka, ali iako je uspevala da održi tempo rada, kako u trudničkim, tako i u postporođajnim danima, istakla je da to nije ni malo lako:

- Jeste, jako je teško, ali moja volja je jača od svake teškoće. Bilo mi je jako bitno da ne izgubim sebe zato što je ovo što radim zapravo 98 odsto mene, zbog toga mi je bilo bitno da ne napravim nikakvu pauzu. Čak nisam imala ni porodiljsku pauzu, jer je meni psihički bilo veoma bitno da nastavim da radim, uz cenu da ću biti preumorna, ali to je ono što sam ja htela. Spavam kad stignem i ne bih mogla ništa od toga da postignem da nije moje mame koja je sa njom. Ovo je jedna velika istina – ovo sve ne može jedna osoba da radi. Naravno, kada bi morala, mogla bi, čovek može sve, ali meni da nema mame, ne bih mogla da vodim karijeru.

Iako su veoma bliske, Sajsi od svoje majke nije dobila ni jedan savet o roditeljstvu jer, kako kaže, nije imala vremena da ga sasluša.

- Nije stigla ništa da mi kaže jer smo odmah krenule u akciju: flašice, mleko, dojenje... Popularna reperka je jedna od retkih žena sa javne scene koja je otvoreno pričala i o lošim stranama trudnoće i majčinstva. Prošla je kroz trudničku i postporođajnu depresiju i javno govorila o tome da ipak nije sve tako bajkovito kako ostale poznate mame to predstavljaju.

- Sada mi najteže pada kada nisam sa njom. Mislim da nisam ni ja dovoljno govorila o tim manje lepim stvarima. Nisam ja ništa posebna po tom pitanju, ali razumem da žene ne žele da govore o tome. Ja biram da govorim zato što je meni bitno da podelim to sa ljudima, ali ne želi svaka žena da podeli tu svoju intimu. Volela bih da odradim jednu radionicu i kažem: “Okej, ljudi, mnogo je teško! Hajde da zapalimo ceo grad!“

Dobra sam, ali kada me diraš postajem babaroga

Reperka kaže da se posvetila roditeljstvu i da uživa u svakom trenutku sa ćerkom Natašom koja ima osam meseci i koja guguče, ali još nije prohodala.

Autor: N. Ž.