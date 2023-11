Aktuelna i jedna od najkontroverznijih rijaliti učesnica, Maja Marinković, nakon skandala sa Filipom Carem i Aleks Nikolić, u kom je javno obelodanila da joj Car piše poruke, zove i ljubomoriše, kročila je u "Elitu" nikad spremnija.

Tim povodom, Maja često ulazi u sukobe sa bivšom ljubavi Markom Janjuševićem Janjušem, te tom prilikom često ume da spomene da je Janjuš ljubomoran jer ona, kako i dalje govori, voli Cara bez obzira na situaciju u kojoj se zadesila.

Takođe, veoma često je tokom tih sukoba umela da istakne da je Janjuš zapravo jedan od glavnih krivaca što njena i Careva veza nije uspela, te i da nije bilo njega, da bi oni možda čak i dan danas bili zajedno.

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Carem, koji je za naš portal prokomentarisao sve ove gorepomenute navode.

- Sve što šalju meni i Aleksandri izbegavamo da gledamo, znate da je ona trudna i zbog toga izbegavamo sve stvari koje nam donose stres, nikoga ne shvatamo ozbiljno u rijalitiju, niti ih gledam, niti me zanimaju. Psi laju karavani prolaze i to je to - istakao je Car za Pink.rs.

