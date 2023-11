POGLEDAJTE KOJE JE ZNAČENJE PESME KOJU SELMA BAJRAMI IZVODI DOK POKAZUJE DVOGLAVOG ORLA: Pevačica veliča albansku kulturu i tradiciju na ovaj način!

Pojedine Srbe je njen potez razbesneo, a pevačica se pravda rečima da je to ne zanima.

Pevačica Selma Bajrami, koja je izjavila da je Bosanka, ali nosi poreklo sa Kosova, izazvala je burne reakcije snimkom sa nastupa na kom peva pesmu "Valle Kosovare" i pokazuje dvoglavog orla (koji mnogi tumače kao simbol velike Albanije). Deo Srba je njen potez razbesneo, a pevačica se pravda rečima da je to ne zanima.

- Šta kako će da reaguje javnost u Srbiji? Oni me poznaju, znaju ko sam ja. Ukoliko me na bilo koji način ugrozite, postoje sudovi. Znate da sam ja "Selma internacionale"! Ja sam Bosanka, poreklom sa Kosova. Apolitična sam osoba. Volim sve narode. Pevam svuda gde me vole - rekla je Selma Bajrami za Informer.

Inače, numera koju Selma peva "Valle Kosovare" je na albanskom jeziku, a izvode je Ardijan Bujupi i Špat Kasapi. U pesmi je poseban akcenat stavljen na tradicionalni albanski ples poznat kao "Valle".

Iako na prvi pogled zvuči, "Valle Kosovare" nije samo plesna pesma, već je numera koja proslavlja i odaje počast albanskoj kulturi i pokazuje značaj povezivanja ljudi sa njihovim korenima.

Značenje reči pesme: "Mislim da zajedno živimo dušu si mi ukrala novi život pun ljubavi danas prolazi ova neoženjenost Mi ćemo plesati u ovoj mladosti i nazdraviti svatovima kao vila si i svi su ljubomorni jer se nas dvoje ženimo Povedi kolo cvete moj povedi kolo gazelo moja ples ples albanski bećar će te uzeti daire svirajte jako kasno u noć našoj sreći ples ples kosovski dolikuje ti zvezdo ljubavi(draga moja)"

