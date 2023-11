ŠOK! Maja Nikolić snimila prvi spot u krevetu OVE PEVAČICE, a kad je kročila u njenu spavaću sobu - PRENERAZILA SE!

Maja Nikolić šokirala je sve u studiju kada je otkrila u čijem bračnom krevetu je snimila prvi spot, a reč je o poznatoj muzičkoj zvezdi sa naših prostora.

Do ovakve odluke je došla jer nije imala dovoljno finansijih sredstava, a kad je kročila u spavaću sobu prenerazila se kada je videla kakvim luksuzom je okružena.

- Nisam imala para nešto za prvi spot i reditelj spota me odveo u u luksuzan stan sav od zlata, ma ludilo. Uvodi me u spavaću sobu i kaže na ovom krevetu ćeš snimiti deo scena za spot. Ja mu kažem da je top scenografija, a on mi odgovara da je to stan Branke Sovrlić, a ovo njen bračni krevet - počela je Maja izlaganje, te nije krila oduševljenje:

- Ljudi prvi spot sam snimila u Brankinom krevetu.Ona je tada bila mega zvezdetina, a u svakoj sobi je visila njena slika, ali to su remek dela. Ono je ludilo od luksuza - rekla je Maja.

Podsetimo, Nikolićeva je nedavno rešila da posle duže pauze snimi novi album i tako osveži polje posla.

Autor: Pink.rs