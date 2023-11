POZNATA FOLKERKA BILA PRIKOVANA ZA KREVET! Polomila kost, pa završila u bolnici: Bolovi su stravični! PROŠLA KROZ PAKAO!

Hitno je prevezena u bolnicu, a svi prisutni su se prepali od pevačicinih jauka.

Pevačica Jelena Kostov za sebe je izgradila pravu malu porodičnu idilu sa suprugom i decom Milijom i Milom. Ipak, iza nje je težak period, krajem 2020. godine pevačica je doživela nesreću zbog koje je mesecima jedva ustajala iz kreveta. Ona je pala sa visine od tri metra u svojoj kući na planini Goliji, a prilikom pada je polomila sedalnu kost. Hitno je prevezena u bolnicu, a svi prisutni su se prepali od pevačicinih jauka.

Izvor blizak porodici je tada za domaće medije otkrio da se nezgodna dogodila kada su imali završne radove u kući. Pevačica je pala direktno na leđa sa visine od tri metra, a trpela je stravične bolove.Jelena je uz veliku podršku najbližih uspela da se oporavi.

- Sve to što mi se dogodilo me je trgnulo, sada sam neka druga osoba, ne dozvoljavam stvarima koje su nebitne da me iznerviraju - rekla je Jelena tada, te dodala da joj je najveću podršku pružala porodica.

- Ljubav i podrška naših najbližih je od velikog značaja. Psiha je čudo. Drago mi je što sam shvatila koliko veliki krug prijatelja imam oko sebe. Sve se iskristalisalo u mom životu - rekla je tada pevačica kojoj se rođenjem ćerke ostvarila najveća životna želja - da ima dečaka i devojčicu.

