SA ALEKSANDROM SPREMAM IZNENAĐENJE ZA BOŽIĆ: Lepa Brena otkrila šta radi pred izlazak na binu, a evo kako se snašla u svetu biznisa!

Brena otkrila i kakvo iznenađenje sprema zajedno sa snajkom Aleksandrom Prijović.

Reke ljudi uveliko stižu pred dvoranu u Sofiji, gde svi s nestrpljenjem očekuju večerašnji koncert Lepe Brene. Ona će večeras razgaliti publiku u Bugarskoj, gde je već uveliko predstavlja svoj brend „Lady B“.

- Plan i strategija koja je napravljena pre dve godine, kada smo tek krenuli sa „Lady B“ čarapama, polako ide svojim tokom. Plan se ostvaruje korak po korak. Činjenica je da naši proizvodi mogu najviše da se koriste tokom jeseni i zime, ali planiramo da radimo i na letnjoj kolekciji, jer želimo da uradimo sve za lepotu svih žena bez obzira na godine i kilograme. Naš prvi cilj je bio da pokažemo naše proizvode u Beogradu i Srbiji, gde su naše dame imale priliku da se upoznaju sa kompletnim asortimanom nečega što je zaista jedinstveno u čitavom svetu. Zatim, pre neki dan smo imali promociju u Skoplju, kada smo naše proizvode prezentovali i Makedoniji. Usledila je promocija „Lady B“ proizvoda i kompanije i u Sofiji . Bili smo rame uz rame sa njihovim proizvodima, među kojima su i „Armani“ i „Versace“. Naime, ono što želim da naglasim je da naši proizvodi i jesu svetske klase. Svi proizvodi se proizvode u Italiji, Španiji i Švajcarskoj. To su proizvodi najvišeg kvaliteta, imamo naše „Magic čarape“ koje su sa hijaluronskom kiselinom i nanočesticama zlata, zatim razne asortimane hula-hop čarapa i svega što će kompanija „Lady B“ da predstavi kao svoje inovacije na našem Instagramu. Veoma smo ponosni što stojimo rame uz rame sa velikim brendovima. Boba i ja, ali i ceo naš kreativni tim smatra da nam je tu i mesto, kaže Brena koja je na bini „svoj na svome“, pa smo je pitali kako se snašla u biznisu:

-Moja želja da napravim neki svoj proizvod datira još od 1987. godine. To je želja da imam svoj brend posebnih specijalnih hula-hop čarapa, koje su snažne kao žene, a isto tako nežne i posebne, kao što je svaka žena. Ulazim u ovaj posao sa puno ljubavi, energije i sa velikom iskrenom željom da pokažem svim našim damama da naše noge i telo mog da izgledaju savršeno, seksi i da svaki naš proizvod daje višu notu seksepilnosti, a i samopouzdanja. Što se tiče pevanja, to je ipak moja prva ljubav. Moja publika, kao što to svi pevači govore, već je postalo i kliše, ali moja publika je moja snaga, izvor moje energije, kreativnosti. Tako da, bez publike ja ne bih bila ja, a ono što mi daje posebnu snagu je svakako moja porodica u kojoj nalazim mir, puno ljubavi, puno razumevanja, jer cela moja porodica učestvuje u tome da napravimo porodičnu kompaniju, svetsku kompaniju, koja se već zove „Lady B“.

Svi pamte kada se Lepa Brena pre više od 30 godina na koncert u Buguraskoj spustila iz helikoptera, a večeras je publika sa istim žarom dočekala. Da između njih postoji neka „tajna veza“ priznaje i muzička zvezda.

-Mislim da bugarska publika obožava srpsku muziku. Jednostavno, voli naše pevače i voli taj naš melos. To je jedna posebna vrsta konekcije koju je teško objasniti. To je isto kao kada se negde sretnu dvoje ljudi gde nas ima osam milijardi, pa naiđete na svoju srodnu dušu. Tako smo se našli i moja malenkost i bugarska publika. Ta ljubav je buknula još davne 1989. godine, kada sam imala koncert, pre mog velikog koncerta u Sofiji, kada je bilo 120.000 ljudi na stadionu „Ulevski“. Sada je to u „Armeets Areni“ u Sofiji. Veoma brzo nam dolaze šminkeri, frizeri, stilisti, na nas srede, obuku i doteraju da izađemo na scenu i da pevamo našoj publici naše pesme. To je nešto što je zaista posebna vrsta ljubavi. Mislim da svaki pevač koji ima iks faktor je zaista blagosloven, jer vam onda publika daje snagu, ljubav i energiju, jedan jako veliki razlog da nastavite da budete iskreni i posvećeni i da im kroz pesmu darujete puno ljubavi i puno pozitivne energije, nekih dobrih, zdravih emocija, rekla nam je Brena na tonskoj probi.

Pitali smo je koliko je trebalo odgovornosti da se uđe u posao koji je danas kompanija „Lady B“, s obzirom na to da ona i Boba imaju već izgrađeno ime,svako u svom domenu karijere, pa se i od biznisa koji su pokrenuli očekivalo da bude broj jedan.

-Mislim da sistem i organizacija koju smo postavili Boba i ja na početku čitave ove priče, pre nego što smo uopšte krenuli sa “Lady B“, bili smo veoma svesni toga šta znači predstavljati nešto novo, unikatno i napraviti proizvod koji je danas unikatan u svetu kao što su to naši proizvodi, je danas veoma teško. Zbog toga smo veoma angažovani i posvećeni čitavoj toj priči. Tako da odgovornost kada radite nešto dobro i kvalitetno, onda zaista imate želju da svim srcem ljudima iskreno pokažete šta je to i o čemu se radi. Ja sam ušla sa puno emocija u ceo ovaj posao i uopšte ne predstavlja nikakav problem da komuniciram i sa svojom publikom, a isto tako i sa našim kupcima koji dolaze i kupuju naše proizvode. U svakom slučaju, odgovornost je nešto sa čim ja živom ceo svoj život. To je nešto što ili imate ili nemate, ali isto tako mislim da moja publika i naši kupci imaju, da su stekli poverenje u naše proizvode. Tako da je to jedna zlatna linija po kojoj ćemo ići. Mi ćemo se truditi da sve novo što prezentujemo za sve naše dame bude drugačije od svega što u svetu može da se kupi.

Brena je za kraj otkrila i iznenađenje koje sprema zajedno sa snajkom Aleksandrom Prijović.

- „Celebrity“ su moje omiljene, koje nosim na koncertima. Tu je i linija „Magic“ u kojoj nijedna dama neće imati celulit, a posebno sam ponosna na seksi kolekciju bodija i veša. Posebnu pažnju smo posvetili i „Elegance“ liniji za naše elegantno popunjene dame koje imaju 70 i više kilograma. Zatim imamo „Fly“ čarape za žene koje dugo stoje na nogama, recimo za stjuardese,jer sprečavaju oticanje nogu. Tu su i „FIR“ čarape i krema uz njih, zahvaljujući kojima sam se rešila masnih naslaga na nogama. Ovo je idealno za dame koje bez vežbanja žele da regulišu izgled. Za ove hladne dane preporučujem termal čarape. A ono što se sprema za božićne praznike je posebna seksi „Midnight“ kolekcija, gde se zaista nadam da ćemo Aleksandra i ja poneti broj jedan i broj dva.

Autor: Pink.rs