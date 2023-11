ORILO SE U ZVEZDAMA GRANDA! Takmičar posvađao Milija i Bosanca, pale teške reči: Mrtav si odavno!

Nastup Sidika Šabanovića iz Visokog i Stefana Jakšića iz Rogatice izazvao je burnu polemiku kod muškog dela žirija, a Bosanac kao Sidikov mentor nije mogao da prećuti na reči koje su izgovorili Mili i Đorđe.

Nakon pevanja, pale su teške reči i optužbe, a Mili i Bosanac su zaratili kao nikada do sada, pa je Mili optužio Bosanca da je bio na državnim jaslama, dok je Stojković rekao da su većina Milijevih pesama obrade.

Sidik je u ovom duelu bio bolji, pa je prošao dalje sa pet glasova, dok je Stefan osvojio dva glasa i večeras će ponovo nastupiti u baražu.

Viki je na samom početku imala samo reči hvale za Sidika, ali i za Stefana, dok je Đole dao glas prvom takmičaru, što je Bosanca isprovociralo.

-Sidik, ovo sada shvati ozbiljno, ti si ubica od pevača i bio si dominatniji, ali kandidat broj jedan za mene ima jako lepu boju i mislim da ima štofa, moj glas je podrška – kazao je Đole, a Bosanac se odmah nadovezao:

-Neću ni da gledam tamo ka žiriju, nema smisla, ali stvarno. Davati glas kao vetar, a da kao Popović ne čuje, pa te neće pustiti u baražu. Ne može se svakom biti tata, nije važno da li je Sidik ili neko drugi. Tako rušiš kredibilitet svog glasanja, mislim stvarno nema smisla – odgovorio je Bosanac.

Svađa između Bosanca i Dorđa ostišla je u drugom smeru, pa roker nije mogao da prećuti na sve što ne harmonikaš rekao.

-Ja sam samo dao podršku jer smatram da treba, rekao sam da je Sidik ubica – uzvratio je David, a Boske je nastavio:

-Izvedi ga napolje pa mu reci to, nemoj preko Sidika, preko onog koji je bolji. Ti to stalno radiš i videćeš kako ću ja od sada da dajem glasove.

Kako je i Mili pored Đoleta, dao glas Stefanu, Saša mu je pružio priliku da obrazloži to, a onda se Bosanac posvađao i sa Milićem.

-Sidika znam, on je bio moj kandidat i standarno je dobar, svaka ti čast, volim kod tebe detaljnost koju imaš. Takmičar broj jedan dolazi prvi put, druga pesma mi se nije svidela, sve pogrešno, ali prva pesma sa toliko emocije je bilo od samog početka – rekao je Mili, a Boske odgovorio da želi da on završi, pa da mu saspe sve u lice, što je Milija dodatno isprovociralo:

-Ne možeš ti meni da saspeš, mrtav si profesionalno već sto godina, a ja sam aktivan i ne može tako da mi priča. Ja sam za njega mizička gromada, sviram na punim stadionima, a on po kafanama i on će meni da saspe.

Bosanac je sačekao svojih pet minuta, pa je Miliju sasuo sve u lice i optužio ga da su većina njegovih pesama obrade.

-To što ti radiš, to radi svaki prosečan menadžer, a to što ne znaš da sviraš, nije moj problem. Trebao bi da sedneš sa gitarom ne da veslaš po Dunavu, nego da sviraš. Od tih 400 hitova koje imaš, 390 je grčko-turska obrada – žestoko je reagovao Bosanac.

Haos se nastavio dalje, pa je Mili na ovo morao da odgovori onako kako do sada nikada nije reagovao u takmičenju.

-Ja nikada u životu pesmu nisam uzeo, sve moje je orginalo od 1989. godine kada sam se pojavio. Ti si brate na državnim jaslama cuclo i nemoj da se porediš.

Marija je zatim rekla da je ipak Sidik bio bolji, a Viki je sve vreme tražila ponovo reč od Popovića, dok je Šerifovićeva rekla da može da se otvori kokošinjac.

Ceca, Snežana i Ana su se saglasile da je Sidik bio bolji u ovom duelu, a onda je Bosanac dao završnu reč i ponovo bacio provokacije ka kolegama iz žirija.

-Nije problem kada glasaš kad pogrešiš, probem je kada ne znaš da objasniš i kad si pogrešio. Ja kada glasam, uvek dam objašnjenje koje niko nikada ovde nije uspeo da obori. To je bito i zbog toga što se moje pesme i aranžnani najviše vrte ovde od svih pesama. Ovi koji su mislili da su uradili nešto, moraju još da pojedu hleba i da nauče, a ovi drugi moraju navežbati pa reći „Ispeci pa reci“. Bravo broj dva – zaključio je Boske.

Autor: Pink.rs