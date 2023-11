RADA MANOJLOVIĆ BRUTALNO O MILANU STANKOVIĆU: Ne verujem da će se lako zamonašiti, to je toliko tvrdoglavo...

Ne može da dopre do njega!

Pevačica Rada Manojlović otkrila je nepoznate detalje o svom životu, pa progovorila o odnosu sa Milanom Stankovićem, sa kojim je svojevremeno bila u ljubavnoj vezi.

- Ja sam od malena znala šta ću da budem, nikada nisam razmišljala da se sklonim sa strane, posvetim kući, deci, mužu. Samo me je zanimalo da radim. Nisam sebe videla u tim porodičnim vodama. Čini mi se da i nije bilo te karijere, da ja kao osoba nisam bila spremna za brigu o detetu i posvećenost nekom drugom. Ako mi je suđeno, desiće se bila spremna ili ne. Ja bih volela da se to desi. Prvo bih volela da izdam album, pa da se desi taj neki gospodin, pa onda...Mnogo ja tražim i očekujem od naredne godine - otkrila je Rada, pa priznala da li čezne za ljubavlju:

- Naravno da čeznem i naravno da mi to treba, ljubav, zagrljaj, kao i svakom normalnom. Tek ove godine imam osećaj da sam preuzela život u svoje ruke - rekla je Rada, pa se osvrnula na odnos sa Milanom Stankovićem.

- Mnogo ljudi mi kaže, reci mu da ne ide, kao da ja tu mogu nešto da uradim. Ja pričam, ali to je kao da pričaš vetru, to je toliko tvrdoglavo da je nemoguće. On je stvarno svoj, kad nešto zacrta nema nazad. On sada shvata koliko je interesantan i koliko ga ljudi vole, tako da ne verujem da će se tako lako odreći ovozemaljskog života i da će se zamonašiti.

Autor: Pink.rs