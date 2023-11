Premijerna ekipa posetila je grad svetlosti sa Sanjom Vučić!

Ekipa emisije ''Premijera - Vikend specijal'' uputila se u grad svetlosti - Pariz sa pevačicom Sanjom Vučić, gde je ona održala spektakularan nastup. Reporter Nemanja Vujičić vodio je razgovor sa Sanjom s pogledom na Ajfelov toranj, a ona je otkrila kako održava vezu s dečkom s obzirom na to da često nije pored njega zbog nastupa koje ima, ali i koliko joj je lakše otkad ima solo karijeru.

- Ne plašim se da će me pokrasti ovde, ja sam stamena, onako, potrčaću. Mama obično zahteva da joj se kupi kristalna kugla sa snegićem i traže mi magnete. Ništa specijalno, simbolično... - kaže Sanja i dodaje:

- Igrom slučaja nisam ovde s partnerom, ali biće prilike. Već jesam zaljubljena. Zaljubljivanje uvek dođe spontano. Ne smeta mi kad se piše o mom dečku, ali nije ni da mi prija. Ja sam porvo htela da to sakrijem, mada je to nemoguće. Ne možemo baš da se ne pojavljujemo nigde. Sve što treba da se zna, zmaće se površinski. Mi smo na vezi konstantno, ja osećam tu obavezu, smatram da treba da se posvetim tome da on bude spokojan i da održim mirnu luku, jer često putujem - otkrila je pevačica i dodala:

- 20 miliona nemam u novčaniku, možda dostignem u narednih nekoliko decenija. Paltforme lepe brojke pokazuju. Ponosna sam, album prvenac je jedan stepenik više ka nekom uspehu koji priželjkujem da imam. Samo se nadam da će ići naviše - poručuje Sanja i dodaje:

- Lakše mi je jer se sada bavim stvaralaštvom i karijerom kako ja želim. Teže mi je što sam sama na bini. Ja mislim da su neke moje koleginice pre mene zaslužile neke epitete, tu je neko da uživa u tvom radu - kaže Vučićeva i dodaje:

- Moji roditelji nsiu želeli da se bavim muzikom na način na koji su se bavili oni... Ali ovaj moj način je prihvatljiv, tako da nema odustajanja.

Autor: Pink.rs