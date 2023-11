Otkrio i tajnu svog sjajnog izgleda u osmoj deceniji!

Balkanska muzička zvezda Zdravko Čolić posle osam godina čak dve večeri zaredom nastupao je u Osijeku pred više od 15 hiljada ljudi čime je oborio sopstveni rekdord. On je nakon uspešnih koncerata govrio za emisiju ''Premijera - Vikend specijal''.

- Kad sam krenuo prvi fan klub je bio u Osijeku. Divna energija, ravnica, lepota, Osijek je uvek bio lep. Radujem se zbog interesovanja za ova dva koncerta. Nije me bilo dugo ovde, divna je publika - kaže Zdravko i dodaje da je i njegova supruga iz Osijeka.

- Nismo se upoznali ovde, ali je ona odavde. Upoznali smo se na moru, kasnije u Beogradu nastavili druženje, viđanje... Studirala je u Beogradu, tamo smo se družili - kaže Čolić i otkriva tajnu svog sjajnog izgleda u osmoj deceniji.

- Popije se nekad pokoja više, to bi mogli malo da mi zamere, ali život je jedan i uživanje u jelu i iću je svima nama svojstveno. Vodi se računa o tome da to ne bude previše kalorično - rekao je Zdravko i progovorio o saradnji i odnosu sa Dinom Merlinom.

- Dino i ja imamo tri psme na novom albumu. Radili smo i dva lepa singla. To je moja sarajevska raja, uključujući i Bregu. Dino i ja smo dobri prijatelji i on je uvek imao dobru energiju prema meni. Kasnije smo i sarađivali, on je napisao sada neke nove pesme za mene, sjajan je profesionalac i prijatelj i umetnik - poručio je Čola za ''Premijeru - Vikend specijal''.

Autor: Pink.rs