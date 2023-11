Kako kaže Enin stric, ona je Janjušu dozvolila prevare!

Ekipa emisije ''Premijera - Vikend specijal'' posetila je kuću u Kotežu u kojoj Marko Janjušević Janjuš živi sa ćerkom Krunom i suprugom Enom kada je u Beogradu.

- Ko ne bi bio povređen? Ko ne bi? Ja njega isto mnogo volim, a ona je moja... On je bio tu stalno, ali ja iskreno ne znam da li su se oni pomirili. Ena se ne žali nikad, to jedino ona zna kako joj je i njena majka. Ona je vrh. Kruna je s tatom stalno kad je on tu - rekla je Enina strina, a premijerna ekipa pokušala je da stupi i s Enom u kontakt.

- Nemojte da me zovete, nema potrebe, hvala, doviđenja, prijatno - poručila je Ena i završila razgovor, dok je Enin stric Rajko podelio svoje mišljenje.

- Meni je zbog Krune krivo, a oni će opet jedno drugom da se vrate. Kruna tatu voli kao Boga i on nju. To su teške stvari, tu se ne može ništa. Ona je dozvolila da on nju vara, ne treba to dozvoliti. I mene je žena prevarila i ja sam joj oprostio, zbog dece najviše - rekao je on, a premijerna ekipa stupila je u kontakt i sa sestrom Aneli Ahmić, Sitom.

- Ne sviđa mi se uopšte što se postepeno dokazivalo i dokazalo. S njene strane ima ljubavi, s njegove strane ima sipamtije, ali mu je igra ispred svega. Da su bili intimni, on je to slagao i to je apsolutna laž. Anelina ćerka je super, ne treba da brine. Ona je sigurna. Norin tata ne obilazi ćerku, ne zobve i ne zanima ga dete. Ne tražimo od njega ništa, poslednje što je rekao je da ne želi da hrani dete, ako želi da ga vidi, može - poručila je Sita.

Autor: Pink.rs