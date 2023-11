Ružičasta televizija vam priprema specijalno iznenađenje!

Gledaoci TV Pink i danas se sa setom sećaju 1998. godine i čuvene novogodišnje numere. Najveće zvezde narodne muzike učestvovale su u snimanju novogodišnjeg spota koji je krasio male ekrane u domovima širom Srbije, a posle 25 godina ekipa je ponovo na okupu i vreme je da hit ponovo oživi!

Nakon dve i po decenije okupili su se pevači i pevačice koji su bili deo ovog projekta, a oni su pred premijernim kamerama izneli svoje utiske povodom ponovog okupljanja i snimanja.

- Pripadam toj nekoj generaciji. Svi su stigli pre sat vremena, odgovorni ljudi... Bilo je više discipline i radovanja. Radovali smo se da vidimo Pink, kuću koja objavljuje sve to, da se vidim na televiziji, da postojim, da me ima... - poručuje Zlata Petrović.

- Mnogo mi je drago da se posle 25 godina srećemo u ovom sastavu. Drago mi je da će tu biti kolege, da se malo vidimo i ispričamo. Mi muškarci smo isti kao što smo bili, a žene su se malo promenile - rekao je Aca Ilić.

- Skoro sam baš gledao taj spot i nekako sam se prisetio kad smo to radili kako je divno bilo i kao da sam to prizvao. Za mene je to san i baš mi je drago da se vidim s kolegama. Mi muškarci smo bili ružni, sad smo malo ružniji, a žene su uvek lepe - rekao je Beki Bekić.

- Meni budi baš neka posebna osećanja, baš volim tu pesmu, kao da je juče bilo... Gledam sve ove ljude koji izgledaju bolje nego tada. Ovo će izazvati neka lepa sećanja. Fenomenalna ideja - rekla je Mira Škorić.

