Svoju suprugu kuje u zvezde!

Miroslav Miki Đuričić otvorio je vrata svog novog doma u kojem živi sa surpugom Angelinom i ćerkom Dunjom i sinom Arsenijem. Ekipa emisije ''Premijera - Vikend specijal'' prva je posetila njegovu kuću.

- Danas sam bio u čuvenom sremskom svinjokolju u mestu Oganj. Sremci su poznati po svijnokolju. Kod nas se ništa ne baca. Sve sam ja to radio kao dete. Deda se bavio uzgojem svinja - otkrio je Miki na početku, a njegova ćerka Dunja otkrila je koga voli najviše.

- Mamu - rekla je malena Dunja i nasmejala sve, a Miki je otkrio kako se snalazi u ulozi oca.

- Ja sam već navikao sa Dunjom i mnogo mi je lakše s drugim detetom jer znamo šta nas čeka. Arsenije je mnogo mirniji od Dunje, ona je bila mnogo nemirna. Nije htela da spava... - otkrio je Miki, a onda je Dunja otkrila da je tata sluša i kupuje joj lutke.

- Dunja mora u vrtić, to ja obavljam, oko Dunje sam više ja angažovan. Teško je to postići. Ja isto radim, idem na posao, sledeće nedelje počinjem da radim još jedan novi posao u Eliti, kao voditelj. Stižemo žena i ja sve. Ja sam bio čovek koji je voleo samački život, sebičan... Ja sam dugo mislio da ne mogu da imam decu. Deca pobede tvoj ego, to je najveći neprijatelj čoveka. Ja sam imao 100 hobija. Sve sam to smanjio i nema potrebe za tim. Kad usrećiš svoju porodicu i svoju decu, ispunjen si i srećan. Izbor partnera je možda najvažnija stvar kad želite da uđete u bračnu zajednicu. Meni svi kažu da sam imao sreće s Angelinom. Ako nađete normalnu osobu, čak ioanko niste u vinklu, vi kad zasnujete porodicu s normalnom osobom i vi morate da budete normalni. Morate gledati s kim pravite decu i koje gene će vući vaša deca. Supruga i ja zajedno klupamo bebu, Dunja pravi haos. Znam sve poslove oko bebe - otkriva Đuričić.

Autor: Pink.rs