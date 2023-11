Evo u kom slučaju pokazivanje dvoglavog orla može spadati pod krivičnu odgovornost.

Potez Selme Bajrami, bosanskohercegovačke pevačice, koja je na nastupu pokazivala dvoglavog orla pevajući albansku pesmu, iako je u Srbiji izgradila karijeru i gostovala na najgledanijim televizijama, iznervirao je mnoge javne ličnosti, a upravo njen čin bio je tema jutarnjeg programa ''Novo jutro''.

Novinari Dejan Anđus i Milivoje Mili Čolić komentarisali su ovu temu.

- Ja ne znam odakle je ta gospođa. Tražim za nju olakšavajuću kolnost, ne znam da li je baš krenula da pravi dvoglavog orla ili nešto drugo. S njom bi trebalo obaviti informativni razgovor. Voleo bih da prisustvujem tom razgovoru jer se radi o zgodnoj pevačici. Postoji tačka koja kaže da su to krivična dela, izazivanje rasnog i verskog sukoba i pokazivanje neprijateljskih simbola pripada pod krivičnu odgovornost i tu mogu biti propisane ozbilje kazne. Ukoliko je to uradila s ciljem da provocira i poziva na Veliku Albaniju i obratila se određenoj masi kojoj je pevala, onda da. Video sam da je rekla da bi pevala i srpsku pesmu. Bilo bi dobro da ona otpeva srpsku pesmu i da se to izjednači. Mislim da neće više pokazivati dvoglavog orla - rekao je Anđus.

- Ne bi to bio neki skandal da ona nije poznata. Tek kada je došla na srpsko tržište, ona je dostigla jedan pik. Neosporno je da se radi o dobroj pevačici. Ona u svom obraćanju na Instagramu kaže da peva svima i da žečli da peva za sve. Ja ne znam nijednu regionalnu zvezdu da peva za sve i da spava u prvi plan odakle i da stavlja u prvi plan bilo koje nacionalno obeležje. Jadranka je drugi slučaj, koja je pravila sprdnju s jednom pesmom. Ja sam završio svoju kolumnu rečenicom: ''Što da joj zabranjujemo dolazak, valjda je dovoljno pametna da ne dolazi sama''. Meni se ne dopada ovo pranje da bi pevala: ''Odakle si sele''. Često je gostovala i na ovoj televiziji, pa je ušla u klinč s Erom oko morala... Kako se recimo Čoliću nikad nije desilo tako nešto? Imamo listu onih kojima je ovde zabranjeno da prave pare i da nastupaju, jer niko ne nastupa za džabe. Ljudi su jako besni na Selmu, to se vidi i po društvenim mrežama, reakcije su baš bile oštre - rekao je Milivoje Mili Čolić.

