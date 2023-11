Pevačica Selma Bajrami našla se u centru skandala kada je na društvenim mrežama isplivao video sa njenog nastupa u Sarajevu, na kojem je pevala na albanskom, ali je i pokazivala dvoglavog orla.

Pevačica se ovim povodom nekoliko puta oglašavala, a čak je u pokušajima da objasni kako je ona pevačica svih, zapevala Breninu pesmu "Jugoslovenka", pa je tada istakla da ona peva i Srbima i Albancima. Sada se oglasila "objašnjenjem" šta je značilo to što je pokazivala.

Slema Bajrami pokazuje dvoglavog orla pic.twitter.com/Yn7USSA0Fd — Rade Fantastični (@RFantasticni) 27. новембар 2023.

- Koliko sam samo podrške od ljudi iz Srbije dobila. Ponosna sam na sve svoje prijatelje iz Srbije koji znaju da dvoglavi orao označava Albaniju, ne Veliku Albaniju. Nalazi se na zastavi Albanije. I nigde nećete naći, niti na Vikipediji niti jednoj drugoj knjizi da dvoglavi orao označava Albaniju. Kao što nećete naći ni da 3 prsta označavaju veliku Srbiju. Oba znaka su znak naroda. A to što su nekome dvoglavi orao ili 3 prsta provokacija, to govori o osobi i njegovim načelima. Za svojih 27 godina karijere nisam imala mrlju što se tiče ovakvih stvari, a pevala sam u najgorim vremenima. Vremenima rata, bombardovanja, ubijanja. Nikad nisam pevala ni na jednom skupu protiv bilo kog naroda. Došla sam u Srbiju, ostavila sam milione svojim izdavačkim kućama. Uvek sam bila dočekana kao kraljica, jer nikada nisam delila ljude po nacionalnosti, se*sualnosti ili bilo kom drugom opredeljenju. Mene to ne zanima, možeš biti dobar ili loš čovek. A ovim medijskim linčom mnogi su pokazali kakvi su ljudi. Hoćemo li se u 2023. godini zabranjivati kao devedesetih? Hoćemo li se bombardovati, ratovati, ubijati? Šta je s vama ljudi", napisala je Selma na Instagramu.

Odmah posle njene objave na društvenim mrežama počeli su da se nižu komentari: "Ma kako te nije sramota?", "Posle ovoga ti baš treba zabraniti ulazak u Srbiju", "Kakve milione si ti ostavila Srbiji, o čemu ti pričaš", "Sram te bilo, tri prsta su, nevernice, Sveto Trojstvo"...

Autor: Pink.rs