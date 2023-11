ODUŠEVILA IH! Tea Tairović posetila DOM ZA DECU I MLADE! Otkrila da je sama spremila paketiće, a evo šta je rekla za kolege! (FOTO)

Pokazala humanost!

Pevačica Tea Tairović danas je posetila Ustanovu za decu i mlade "Sremčica", prilikom čega im je donela paketiće, ali i pripremila mali program.

Tea je pre samog upoznavanjima sa njenim fanovima, istakla da je posebno emotivna zbog činjenice da su izrazili želju da baš nju upoznaju. Tairovićeva je pored toga za medije priznala da se danas ne oseća najbolje, jer ju je stigao umor, ali da je to nije sprečilo da dođe u Ustanovu za decu i mlade "Sremčica" i svima priredi dan za pamćenje.

- Paketiće sam sama spremala i to je mali znak pažnje, ali danas planiram da decu i mlade usrećim pesmom i mislim da će to biti još jedan lepši poklon, da na kratko i zapevam. Dirnuta sam činjenicom da su mladi baš mene tražili danas da vide. Osim što sam ja njima pripremila neki mali program, čula sam da su i oni meni pripremili jedan mali program i jedva čekam da vidim i čujem. Ovo je za mene sve posebno emotivno, zato i nosim naočare, ali hoću da kažem da je dirljivo u smislu što uvek volim da sam među mladima i volim da sam među ljudma koji su puni ljubavi, koji su puni neke vedrine, veselosti i mislim da ću otići odavde puna nečeg pozitivnog. Mnogo je važno da se svi međusobno prihvatimo, da se svi međusobno držimo, da se svi podržavamo i volimo, da svima uputimo osmeh i ljubav. I do sada sam se odazivala ovakvim akcijama, tako da, iz moje perspektive ja mislim da ih ima - rekla je Tea.

Pevačica je istakla da se i njene kolege rado odazivaju humanitarnim akcijama, zbog čega joj je posebno drago.

- Dosta mojih kolega se odaziva humanitarnim akcijama i ja zaista ne poznajem ni jednog koji je rekao da ne želi da podrži neku akciju. Stvarno ne poznajem nikog ko nije bar na neki način dao doprinos. Ako je neko sprečen, onda pošalje pomoć finansijsku ili u nekom drugom obliku, ali zaista mislim da se sve moje kolege vrlo rado odazivaju - izjavila je pevačica.

Tea je priznala da se danas ne oseća najbolje, ali da je to nije sprečilo da dođe i uveseli decu i mlade, kako paketićima, tako i svojim nastupom.

- Moram samo da napomenem da nisam zarazna, stigao me je umor i išla sam malo slabije obučena, zato sam se danas obukla ovako. Milsim da se čuje po meni da se osećam loše, ali to nije ništa što dve, tri infuzije neće rešiti, ništa strašno - rekla je Tea.

Autor: pink.rs