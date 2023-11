'VOLIM KAD ME LAŽU I KAŽU DA SAM LEPA' Maja Nikolić otvorila dušu o frajerima, zahteva KRALJEVSKI TRETMAN

Maja Nikolić važi za nekog ko nema dlake na jeziku, tako vrlo rado govori o svim temama, a ovog puta progovorila je o svom emotivnom odnosu.

Pevačica je istakla da je uvek bila u dugim vezama, a otkrila je i kakav tretman ima od sadašnjeg dečka.

- Obavezno mi donosi doručak u krevet, inače nikad ne dozvoljavam nikome da spava kod mene. Ja imam svoju oazu, imam svog maltezera i svoje pomerance, samo oni mogu da budu u mom krevetu jer mirišu. Ne volim da mi niko smeta. Ne moram svako veče da spavam sa svojim partnerom, a moje kuce spavaju pored mene stalno. A kad se lepo slažem sa partnerom i kada nema svađe, onda može da spava pored mene - izjavila je Maja i otkrila da je hipersenzitivna.

Kaže da je u svakoj vezi bila previše osetljiva i da zato bira sadržaj koji će da prati sa svojim dečkom kada su u četiri zida.

Ono što nikako ne može da podnese jesu akcioni fimovi i horori, nakon kojih ima košmare.

- Volim romantiku, leptiriće i u svakoj vezi sam osećala leptiriće. Kad ih više nema, ja prekidam-iskrena je pevačica koja je za 48 godina koliko ima, naučila da bude u dugim vezama, ali i da voli da je partneri lažu.

- To mu stalno govorim, laži me, svaki dan mi pričaj da sam lepa, da sam najlepša, da me voliš, nemoj ništa da mi pričaš negativno. Tako da, muškarci, samo nas lažite – zaključila je Maja.

Autor: pink.rs