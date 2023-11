Iako pevačica Katarina Ostojić Kaja važi za jednu od najatraktivnijih žena na javnoj sceni, ona je otvoreno pričala o ljubavnim brodolomima koji je nisu zaobišli. Tokom razgovora za Informer, pevačica je otkrila kako se nakon emotivnih lomova oporavlja i nastavlja dalje:

- Okupiram se obavezama, bavim se sobom i svojim poslom, sportom... Sport je za mene spas, da nije treninga, verovatno bih već odavno bila u nekoj ustanovi. On mi je neophodan za život. Kada ne treniram, ne osećam se živom - objašnjava Ostojićeva.

Popularna pevačica iza sebe ima tri braka koja su se neslavno završila. Na korak do četvrtog, raskinula je i veridbu sa hrvatskim fudbalerom Mateom Pavlovićem. Ipak, neuspesi na ljubavnom planu nisu je obeshrabrili, već i dalje veruje da je moguće pronaći partnera za ceo život:

- Trenutno mi veoma prija samoća, ali nažalost, i dalje verujem u ljubav. Kažem "nažalost" jer ljubav u moj život uvek donosi probleme. Nikada nisam uživala u ljubavi. Tačnije, jesam, ali to nikada nije trajalo dugo, pa sam odlučila da soliram. Sada idem linijom manjeg otpora - kaže Kaja.

Možda joj ljubav nije donela mir, ali joj je tokom prvog braka donela neopisivu radost jer je postala majka. Kajina ćerka trenutno je na studijama u Americi, a pevačica ističe da sa naslednicom ima odličan odnos:

- Uspela sam da uspostavim balans između uloge majke i prijateljice svom detetu. Uživam kompletno poverenje svoje ćerke, mi zaista imamo veoma lep i vrlo harmoničan odnos.

Kako je i sama imala različita ljubavna iskustva, Kaja je otkrila da li strahuje od ćerkinog izbora partnera i koje savete joj daje kako bi je zaštitila:

- Nikolina je racionalnija i zrelija od mene, nemam strah od njenih izbora - istakla je Kaja, pa dodala da njena naslednica ništa ne krije, već da se savetuju međusobno.

- Nema tajni između nas, uvek se oko svega konsultujemo. Moja ćerka je sada fokusirana na školu, studira u Americi i nema puno prostora za momke. Upoznala sam neke dečake koji su joj se dopadali, ali još uvek nije bila u ozbiljnoj vezi.

Nisam spremna da postanem baba u 40.

Katarina Kaja Ostojić rodila je svoju ćerku sa devetnaest godina. Ipak, priznaje da joj nimalo ne bi bilo prijatno kada bi Nikolina krenula njenim stopama i odlučila da tako mlada osnuje porodicu, a da ona postane baba u 40. godini života. - Nikad ne reci nikad, ali mislim da to nije moguće. Ne bih volela da postanem baba u ovim godinama, ne mislim da je to ispravno u ovom trenutku. Ipak, ako moja ćerka smatra da je sada vreme za dete i ako bi joj to donelo sreću, prihvatila bih situaciju - zaključila je ona.