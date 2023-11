'Bila sam VIRDŽINA, nosila sam MUŠKE stvari...' Mia Borisavljević ŠOKIRALA javnost priznanjem! Pevačica prvi put govorila o ovoj temi!

Otvorila dušu!

Pevačica Mia Borisavljević otvoreno je pričala zašto se jedno vreme svesno odrekla ženstvenosti, pa su je prozvali virdžinom, zašto nije mogla da zaspi dok se ne isplače, zašto se u poslednje vreme više posvetila privatnom biznisu nego muzici...

- To je bilo devedesetih... Kao mala, više sam volela da nosim mušku garderobu nego da se utežem i pokazujem obline. Bila sam najnaprednija od svih devojčica i nije mi bilo prijatno da fizički sazrevam tako rano. Inače, uvek sam imala više drugova nego drugarica u školi i nisam želela da me gledaju kao žensko, već kao ravnopravnu s njima. To se sve promenilo od osmog razreda, kada sam sazrela...

Mia je svojevremeno imala jednu neprijatnu situaciju kada su joj razlupali lokal.

- To je bilo nešto sitno i ne toliko pompezno koliko je na kraju ispalo u medijima. Jedno staklo je razbijeno, šteta rešena za dan, kamere su sve snimile, ali kad nešto dospe do novina, od muve se napravi slon, pa tako i ovo.

Jednom prilikom je otkrila da se uvek isplače pred spavanje, ali sada to više nije slučaj.

- Zaista se ne sećam toga... Ako sam to rekla, verujem da je bilo u mom najstresnijem periodu života, na početku karijere.

