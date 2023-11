'SRCE MI JE PUNO!' Saša Matić podelio lepe vesti, ovo su mnogi čekali!

Izazvao oduševljenje!

Posle niza uspešnih koncerata u zemlji i regionu, kao i inostranstvu, Saša Matić, obradovaće i publiku u Kragujevcu. Naime, Matić će u hali Jezero održati spektakularni koncert 15. decembra. Karte su planule za vrlo kratko vreme, a publika sa nestrpljenjem iščekuje nastup koji će biti pun emocija, kako su i navikli od Matića.

-Jedva čekam da pevam pred publikom u Kragujevcu. Čujem da jedva čekaju da se družimo. Nema lepšeg osećaja nego kada publika čeka vaš nastup. Srce mi je puno. Priredićemo veče puno emocija, pesme. Pevaćemo svi uglas- rekao je Matić.Ljubitelji Matićevih pesama imaće prilike da uživaju u numerama poput “Kada ljubav zakasni”, “Maskara”, “Nađi novu ljubav”, “Ruzmarin”, “Poklonite mi nju za rođendan” i mnoge druge. Inače, sam Matić je ranije rekao da ne može da izdvoji samo jednu svoju omiljenu pesmu.

-Jel mora baš da bude jedna? Hajde da ipak izdvojim nekoliko… Volim “Hoću da ostanem s tobom“, “Loša stara vremena“, ali “Anđeo čuvar“ je tu kao jedan od najboljih tekstova Marine Tucaković, i to je neki moj početak. Takođe, “Kad ljubav zakasni“ je posebna pesma.Kad uđeš u dubinu tog teksta, samim tim se posloži i melodija i aranžman i reči, i onda to daje jednu celinu koja prosto ne može a da ne oduševi. Mada, pošto dosta pevam i držim mnogo koncerata, trudim se da ne slušam svoje pesme, zato što recimo novi album i novi snimak se sluša dok ne ugleda svetlost dana, a onda to pevaš do kraja života. E pa bilo bi mnogo da još i slušam svoje pesme… (smeh). Tako da se trudim da slušam druge stvari, a svoju muziku ostavljam vama na slušanje i da vam je pevam kad god je to moguće- rekao je ranije Matić.

Inače Saša je pre godinu dana objavio album "Dva života" na kojem je prijatelj projekta bio Telekom Srbija.

Autor: Pink.rs