MILJANA KULIĆ STALA NA VAGU PRED KAMERAMA: Za obrok jela pet SENDVIČA, PALAČINKU i PICU, a onda se prepolovila! Evo koliko kilograma sad ima!

Tom prilikom su je svi pohvalili kako sada mnogo bolje izgleda nego ranije.

Miljana Kulić imala je preko 100 kilograma, posle operacije smanjenja želuca drastično je smršala, a kako je sada istakla, smršala je 50 kilograma. Naime, Miljana je gostovala kod Ognjena Amidžića u emisiji "Amidži šou" i tom prilikom su je svi pohvalili kako sada mnogo bolje izgleda nego ranije.

- Smršala sam pedeset kilograma, moram da počnem da treniram da se zategnem. Imam konstituciju fantastičnu - rekla je Miljana.

Miljana je potom pred svima stala na vagu koja je pokazala da ima 70 kilograma.

Miljana Kulić je otkrila da je nakon izlaska iz rijalitija čeka i operacija. Naime, kako je istakla, Kulićeva će otići kod plastičnog hirurga, kako bi izvadila hirurškim putem biopolimer u usnama koji je već pokušala da sredi, ali nije bilo uspešno. Podsetimo, Miljana je, pošto je dogurala na 105 kilograma, otišla na operaciju želuca, posle koje je jedva preživela.

- Ranije sam doručkovala po pet sendviča i palačinku s kremom, za ručak sam jela pastu i dva parčeta torte, a za večeru celu picu! Sada mi je dovoljno 150 grama mesa da me zasiti - ispričala je ona ranije i pohvalila se da je smršala 27 kilograma za tri meseca.

- Posle smanjenja želuca jela sam samo kuvanu hranu, razne čorbice i kompote. Sada jedem meso, ali po 150 grama, ne više. To mi je dovoljno. Pojedem parče piletine ili ribu i to me drži ceo dan. Svesna sam da ću celog života morati da pazim na ishranu, ali ne smeta mi. Moram da se pridržavam svih saveta lekara jer ću u suprotnom sebi napraviti ozbiljan problem.

EVO ŠTA JEDE MILJANA KULIĆ: Doručak: Jogurt i ovsene pahuljice Ručak: Pileće belo meso i zelje Večera: Grilovano povrće Trik savet: Ne preterujte s količinom hrane da se posle ne biste kajali.

Autor: Pink.rs