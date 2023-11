ZET NIJE ISTETOVIRAO MOJ POTPIS ZBOG NEKRETNINA, VEĆ ZBOG ZDRAVLJA' Neda Ukradenog ćerkinog muža voli kao svoje dete: Mogao je da OSLEPI!

Jedna od najvoljenijih pevačica na prostoru bivše Jugoslavije Neda Ukraden često ističe da stabilnu i srećnu porodicu smatra najvećim uspehom.

Ćerka Jelena Bilbija Minović i unuci Neda, Aleksandra i Dušan su joj na prvommestu, ali mnoge fascinira Nedin odnos sa zetom Predragom Pecom Minovićem koji je istetovirao njen potpis.

- Ćerkinog muža sam prihvatila kao svoje dete. Peca nije istetovirao moje ime zbog nekretnina, već zato što sam mu pomogla oko zdravlja. Insistirala sam da ode na jednu kliniku i uspešno smo sve rešili. Radilo se o oštećenju vida, bilo je ozbiljno. Mogao je da oslepi na jednom oku. Bogu hvala, sve je dobro prošlo, a on je iz zahvalnosti odlučio da istetovira moj potpis - objašnjava Neda i dodaje:

- Jelena i zet imaju moju podršku u svemu, uvek ću stajati iza njih. On je dobar muž i roditelj, ali i domaćin. Poštujemo se, meni je to i više nego dovoljno, uvek smo tu jedni za druge. život je more obaveza, zajedništvo porodice mora da se vrati, nedostaje nam to u društvu.

Pevačica uživa u idiličnoj porodičnoj atmosferi, koja joj je najveći životni pokretač i inspiracija, a sad objašnjava zbog čega je, iako je mnogi smatraju jednom od najpoželjnijih dama s domaće muzičke scene, pored mnogobrojnih udvarača odlučila da "solira":

- Verovatno je mnogo lakše ženama koje imaju partnera, pa ne moraju same da se nose s problemima. Ipak, gore je ako imate nekoga ko vas sputava, ne razume vas i ne pruža vam podršku. Uživam u životu i putovanjima, žena sam malo drugačijeg kova i energije. Umetnike je teško pratiti i voleti. Retki su muškarci koji to mogu da podnesu. Živim punim plućima, volim da idem u pozorište, ali i u kafanu. Vrlo sam pokretna, nije me teško nagovoriti na akciju. Ne vidim manu tome što sam sama, znam da se mnogi pate u vezama i brakovima zbog nerazumevanja - objašnjava Neda.

Autor: Pink.rs