PROBLEMI U RAJU?! Stefan Karić raskinuo sa devojkom? Ovim potezom na Instagramu zabrunuo sve svoje pratioce! (FOTO)

Totalno neubičajno!

Fanovi su posumnjali da je Stefan raskinuo sa devojkom Andreom zato što je obrisao sve objave sa svog Instagram profila, a on nije želeo da se izjašnjava na tu temu.

Bivši učesnik "Zadruge", Stefan Karić, nedavno se na svom Instagram profilu pohvalio novom devojkom, a sudeći po slikama koje je objavljivao na mrežama, činilo se da je ona prava i da će uskoro stati na ludi kamen.

Stefan i Andrea nisu se razdvajali, stalno su išli do grada zajedno, a nedavno su bili i na luskuzom putovanju gde se videlo kako uživaju u svojoj ljubavi. Na mrežama je čak osvanula i slika gde se vidi kako Karić drži Andreinu ruku, a u prvom planu je bio prsten, zbog čega su svi pomislili da je bivši zadrugar verio devojku, ali je on ipak to demantovao.

Sada je Karić je sada sve objave sa svog Instagrama obrisao i ostavio je samo jedan video, a zbog njegovog postupka su fanovi pomislili da je raskinuo sa devojkom.

