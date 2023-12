SARAĐIVAO JE S INDIROM, A ONDA JE NAŠAO NJU! Jedan od najuspešnijih kompozitora otkrio razlog svađe sa pevačicom, a onda je u kafani čuo Stoju!

Sve se promenilo tada!

Goran Ratković Rale, jedan od najuspešnijih kompozitora na ovim prostorima, sarađivao je s brojnim poznatim imenima.

Karijeru je počeo zajedno sa kolegom Srkijem, ali su se posle nekoliko godina rastali i svako je nastavio svojim putem. Indira Radić prva je prešla kod njega, ali kada se naljutila okončala je tu saradnju, pa je Rale došao do Stoje zahvaljujući kolegi Stevi Simeunoviću.

- Kad smo se Srki i ja razišli neki pevači su otišli kod Srkija, neki kod mene. Većina je kod mene jer sam ja s njima imao takav odnos oko pevanja, ja sam radio produkciju vokala, a svakome je bitno da zvuči kako treba. Indira je prva prešla kod mene, to je bio album "Osvetnica". Tutun je radio aranžmane, a ja produkciju i ja zeznem nešto na poslednjoj pesmi. Toliko sam bio umoran da nisam čuo da na kraju pesme "Već dugo ne verujem" nešto zavija. A Steva Simeunović mi konstantno priča kako u Borči u "Estradi" ima pevačica koja dobro peva, pa da idemo da je čujemo. Ja kažem "ma kakvi bre". Tutun je došao i preslušao album, rekao da je sve super. Mene zovu iz "Zama", kažu da nešto nije u redu, ali ne znaju da objasne šta. Ja pitam: "Jel taj CD svira ili ne?", a oni kažu da svira. Rekoh: "Pa štampajte onda". Izađe CD, ja čujem da zavija zadnji refren u toj baladi. Dođe Indira i kaže: "Slušaj, nikada više neću s tobom da radim. Ti si meni upropastio album. Ti si mrtav za mene". Izvređala me najstrašnije. Ja sam bio toliko ljut... A tu sedeo Steva Simeunović. Ja njemu kažem: "Jel peva ta u Borči još". On kaže da peva. Odemo mi, peva Stoja. Ja čujem da je to vrh i odmah joj kažem da sutra dođe u studio.

I tako je počela Stojina karijera?

- Pa da, ali kad je Stoja došla, dogovorimo se da joj uradimo album i ja sam to uradio... I kad je trebalo da se peva, Stoja kaže da odustaje, hoće da se seli u Australiju. Ja šokiran, kažem joj: "Odustajanje ne postoji kao opcija. Može da bude opcija da snimiš ovo, da se izda, pa onda idi u Australiju". Ona gleda, vidi da se ja ne zezam. I snimi ona pesme i odmah napravi veliki uspeh. Uradili smo posle nekoliko albuma Stoja i ja, ali smo se posvađali dok smo radili CD "Evropa". I to dobro samo se posvađali. Pojavio se neki drugi izdavač, a ja sam se sa Stojinim tadašnjim partnerom Darkom dogovorio da album objavi "Grand". Stoja i Darko neće za "Grand", a ja kažem: "Onda nemate pesme". Popović je to nekako ispeglao, ali Stoja više nije htela da čuje za mene. Tad ja kažem Saletu: "Ajde zovi Indiru da joj uradim album". Posle nekoliko dana me zove da dođem u "Grand" i tamo sedi Indira. Ja joj se javim lepo, međutim ona meni kaže: "Nisam odlučila još uvek da radim s tobom, imam i alternativu". Kad sam čuo ko joj je alternativa ja pobesneo, skočim i izađem napolje. Saša trči za mnom, smiruje mene, smiruje Indiru. I posle jedno sedam dana, ona se javi i kaže da hoće da sarađujemo.

Autor: pink.rs