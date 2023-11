PRVA FOTOGRAFIJA SA 14 GODINA STARIJIM BIZNISMENOM! Jovana Jeremić uživa u ljubavi, a ovaj detalj na slici je sve ostavio BEZ TEKSTA! (FOTO)

Uživa u ljubavi!

Voditeljka Novog vikend jutra, Televizije Pink Jovana Jeremić, posle razvoda s dugogodišnji partnerom Vojislavom Miloševićem s kojim ima ćerku, otkrila je da je konačno zaljubljena i u vezi.

Jeremićka je sad na društvenoj mreži Instagram, gde je inače veoma aktivna, objavila fotografiju na kojoj se vidi kako se drži za ruku sa muškarcem.

- Kada vas čini potpunim, e to je ljubav. Pun krug. Sve ostalo su neka vrta interesa. Ovo ili onog- napisala je pevačica uz fotografiju, a ono što su mnogi odmah primetili jeste da nosi skupocen sat.

Podsetimo, voditeljka je nedavno otkrila da je zaljubljena i da je njen novi izabranik 14 godina stariji od nje.

- Tačno je... Idem na venčanje sina jednog gospodina koji je meni jako važan u životu! On je 14 godina stariji od mene i konačno mogu reći da imam partnera. O tome ne želim još javno da govorim, to je moje pravo. Ja kada volim jednog, on je centar mog sveta i univerzuma. Do sada je pokazao koliko je dobar prema meni... Vodi računa o meni i pokazuje koliko mu je stalo. Svi muškrci pre njega su bili slabići... Ovo je onaj pravi. Do sada nisam imala jačeg muškarca od sebe - otkrila je voditeljka u emisiji "Premijera".

Autor: pink.rs