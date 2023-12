'SRAM TE BILO, VIDI NA ŠTA LIČIŠ!' Dejan Milićević otvorio dušu o gubitku kilograma i ''TGA'' sindromu: IZGUBIO SAM PAMĆENJE...

Mag fotografije i vizuelnih rešenja Dejan Milićević u jednoj emisiji govorio je o nepoznatim dealjima iz svog privatnog ali i poslovnog života.

U medijima se dosta šuškalo o njegovim zdravstvenim problemima, a nakon što je izgubio vrtoglavi broj kilograma spekulacije su bile sve glasnije. Milićević je za medije otkrio istinu i ispričao detalje.

Što se tiče mog zdravlja, neke stvari sam želeo sam sam da uradim, kao što je resekcija želuca. Hteo sam sebi da priuštim normalnu garderobu a ne da šijem stvari na mestima gde se oblače ogromni ljudi. Bavim se modom, modni sam fotograf i trebalo bi pristojno da izgledam i dam pravi primer. Sa druge strane bili su jaki energetski udari na mene, ljudi se i danas u modernom svetu bave time. Pokušavali su da me eliminišu, da ne funksionišem. To što su pisali po medijima da imam moždani udar je potpuno sumanuto, u pitanju je bio TGA sindrom koji se javlja kod muškaraca i žena usled prevelikog opterećenja mozga i tada sistem zabaguje kao i kompjuter. Prvo što krene da briše su skorašnji fajlovi, ja više nikada neću moći da se setim tih 12 sati stanja u kome sam bio. Svega pre toga sam se normalno setio ali te sate nikada neću moći da vratim. Kada sam doživeo taj TGA sindrom, taj energetski udar, znao sam i ko je moja majka i gde živi. Zvao sam montažera u tom trenutku kada sam bio nasred ulice i tačno je po glasu čuo da se nešto dešava jer ja nikada nisam pio, pušio ili drogirao se - govorio je Dejan i nastavio:

- Sve sam radio robotski iako sam se poigrao sa svojim psom i pričao sa njom. Otišao sam u bolnicu na razna ispitivanja u kliniku Sveti Sava gde su radili analize i proveravali sve. Odmah su znali da nije ni moždani ni srčani udar već taj TGA sindrom. Zadržali su me nekoliko dana zbog ispitavanja i neko je javio da ležim na odeljenju za moždane udare i tako su krenule priče po medijima. Naravno da to nije istina, to je taj sindrom koji se desio usled opterećenja i bagovanja mozga, sve je trajalo 12 sati i nakon toga sam se potpuno osvestio. To se dešava samo jednom u životu. Pazite se i čuvajte svoje zdravlje, nemojte previše da opterećujete svoj mozak ni informacijama, ni slikama, ni buljenjem u telefon jer preopterećujete mozak koji ima svoju određenu memoriju i desiće vam se da je popunite, ne daj Bože da vam se desi isto ili slično kao meni.

Što se tiče operacije želuca, to sam želeo naravno uz konsultacije sa numerologom kada treba da se sečem jer postoje te retrogradne planete kada bukvalno možete da popravite zub i da se iskomplikuje. Mene je moj numerolog pet puta upozoravao: "Dejane, stomak ne sme da ti bude veći od nosa" ali ja ga naravno nisam slušao ništa i krkao sam bez problema, dogurao sam do 150 kilograma. Jednog dana mi je došla drugarica i rekla: "Sram te bilo, pogledaj se na šta ličiš". Tada sam shvatio da nešto treba da promenim i da se dovedem u red. Otišao sam na operaciju i bez ikakvih problema sve završio i već posle pet dana dana radio - pričao je Dejan.

Autor: N. Ž.