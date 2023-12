'PORODICA ZBOG MENE NADRLJA...' Ivana Korab konačno otvorila dušu i progovorila o svom partneru: Bila je priča da je OŽENJEN, JESTE!

Ne praktikuje da deli teške trenutke na društvenim mrežama.

Manekenka Ivana Korab se početkom juna porodila i na svet je donela sina Nou, a kako sada priznaje, njen stariji naslednik Mateo je ljubomoran na mlađeg brata.

- Sad se stalno šalim. Sin Mateo je brižan, ali u isto vreme nesvestan prema mlađem bratu, jer ima dve i po godine. Često se nasloni na njega i kaže mu: “Gde si mali?“. I jeste ljubomoran, samo što to ne iskaljuje na bratu, nego na meni. Govori mi: “Mama, uzmi mene!“. Na lepši način pokazuje ljubomoru. Interesantno je da moj brat ima dva sina, i još dve sestre imaju sina, skoro smo mali fudbalski tim. Imamo 12 dečaka i jednu devojčicu u užoj i široj familiji - priča Korab za medije i otkriva da prema svojim pratiocima na društvenim mrežama kojih ima preko milion, deli sve ono što čini njen život bez ulepšavanja.

- Gube se pratioci kada nisi aktivan. Gledam da budem realna i da budem ono što sam ja. Uvek pokažem nedostatke. Nikad ne prikazujem savršen život, nikome nikada nisu ovce na broju. Poenta socijalnih medija je da pokažeš šta je realnost kada imaš veliku publiku. Nosim se sa svim. Lepše je kada ženama pokažem da sam se porodila, da mi se koža nije vratila, višak kilograma... To je mnogo normalnije i mnogo ljudskije. Nisam top, ne spavam, ne jedem.. Ima stvari koje nisu glamurozne, ali je poenta da svim mama daš podršku. Otišla sam kod lekara sa izgrickanom majicom, a to nisam primetila. Bila sam i prljava. To je ono sa čim se mame svakim danom suoče. To je ono što ljudi kod mene cene - moja realnost im se dopada. Ne umem drugačije. Zaboravim stvarno šta je bilo, a kamoli šta sam slagala. Ne želim da na dnevnom nivou imam život u kom sa neiskrena - napominje Ivana.

Ona, kako ističe, ne praktikuje da deli teške trenutke na društvenim mrežama.

- Poput prvog puta kada sam prolazila kroz vantelesnu oplodnju. Volim da budem pozitivna. Kada sam tek prošla kroz odvratne momente, pričala sam sa svojom publikom. Trebala mi je energija da se sama sa sobom izborim. Isto tako, nisam delila momente kada je moj tata bio u bolnici, nisam to potencirala. Gledam da budu lepe, pozitivne stvari... Isto tako kažem i ako nešto ne funkcioniše, ali ne stvaram presiju i negativnu stranu - izjavljuje Korabova i otkriva sve o suprugu.

- Suprug ne voli društvene mreže. Bila je priča da je on oženjen i jeste, ali sa mnom. Njemu su svi komentari na društvenim mrežama katastrofa i ja o tome ne pričam. On nema nijednu društvenu mrežu i kad mu treba da nešto vidi uđe na moje društvene mreže. Kao da si detetu dao igračku. Mi smo totalno dve različite osobe, a neka životna načela su nam ista. Poenta je da se energije poklope i da nisu dve identične osobe. Negde sam osoba koja voli da smo različiti. Nije bilo ni dvoumljena da li ću se vratiti za Srbiju. Sve se namestilo, nisam se ništa pitala, kao i za sve do sada. Iz Amerike mi nedostaju prijatelji i orgranizovani sistem. Najbanalniji je primer što kada izgubiš karticu u banci to možeš sve da završiš preko telefona. Poslednji put sam se rastužila u Los Anđelesu, jer je bilo dosta beskućnika, krali su satove, nakit... Nije to bila ona scena koju sam ja ostavila. Kao kod nas što su bile 90-e. Mislila sam da će mi mnogo nedostajati, ali ne - govori Ivana i otkriva sve o vantelesnoj oplodnji koju je imala.

- Prve dve vantelesne nisu uspele, treća je uspela sa sinom Mateom, četvrta nije.. I onda je peta uspela prirodnim putem sa sinom Noom. Prirodno znači da su procesi gde je manja doza hormona. Pet puta sam išla pod sedativnu anesteziju, vadili ćeliju... Kada se sve to završilo, pričala sam o tome sa svojom publikom, kako bi pomogla svojim ženama. Treba što više da se edukujemo, što šire da gledamo - priča Ivana i dodaje:

- Želim od 18. godine da usvojim dete. Mnogo volim decu. Moj je san bio da imam puno dece i uvek mi je bila ideja da rodim dvoje i dvoje usvojim. Međutim, to su neke stvari koje ti se nametnu. Ko ima mogućnosti, zašto da ne. Trenutno imam bebu od pet meseci, ali se nikada ne zna u budućnosti. Možda jednog dana stvarno to uradim. Da li ću to brzo ili ću sačekati da moja deca porastu - videću - zaključuje Ivana Korab.

Autor: Pink.rs