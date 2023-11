Šok detalji!

Voditeljka Dalila Dragojević u novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji ugostila je rijaliti učesnicu Tijanu Ajfon, koja je progovorila o raskolu prijateljstva sa Majom Marinković, aktuelnom učesnicom "Elite".

- Kada sam te pitala: "Da li misliš da ti je Maja iskren prijatelj?", ti si rekla: "Da, naravno, smatram da me nikada neće prodati, a ni izdati" kada je reč o Maji Marinković, šta se tu desilo - pitala je Dalila.

Nije ona mene ni prodala, ni izdala. Između mene i Maje nema zle krvi, uvreda da bih je ja sada pljuvala. Vodimo i dalje različite živote. Ona je i dalje u životu rijalitija, ambicija nula. Rekla sam joj: "Hajde da se spakujemo da idemo u Tursku, otvori salon ili tako nešto", ma jok. Bila je presudna situacija kada mi se desila tragedija vezana za auto, raspadam se, izlazim iz policije, ona me zove, ja joj kažem: "Čućemo se posle, zapaljen mi je auto", a ona meni kaže: "Bilal ovo, Bilal ono...". Shvatila sam o kakvoj osobi je reč. Kada je izašla iz "Zadruge" nije našla za shodno tri nedelje da se vidi sa mnom. Je l' me toliko voliš?! Pokaži makar mrvicu poštovanja prema toj osobi. Videle smo se sa njim, videla sam u kom smeru to ide, ja sam joj poslala kilometarsku poruku da smo nas dve na drugačijoj strani života i da treba da se raziđemo, a ona kaže: "Znaš šta sam jela danas?". Ja sam rekla: "Nisam očekivala da ćeš da razumeš moju poruku, ne bi ni došlo do ove situacije". Malo po malo, nas dve smo prekinule svaki odnos. Ja sutra kada bih je srela, pozdravila bih se i to je to. Ona je došla ovde na RED i izvređala me, kao: "Svašta bih joj sada rekla, njen dečko je mnogo dobar" i kao da će da iznese prljav veš o meni, ne znam šta može. Odmah posle našeg prestanka našeg odnosa sela je sa osobom koja je pričala ružne stvari o meni, to je potez očajnika - rekla je Tijana, a na Dalilino pitanje ko tu koga od njih dve može više da ukanali, ona je istakla:

- Ne treba da se plašimo ni ona ni ja, ne može da se kaže nešto što nije rečeno ili izneto u javnosti...Ja nisam osoba koja se sveti. Marko Đedović i ja se znamo baš jako dugo, kao klinci smo imali problem i svađu gde mi je on na neki način upropastio život. Izneo je nešto u javnost što nikada nije smeo, zvali su me i pitali: "Šta ćemo sada da radimo?", ja sam rekla: "Ništa". Eto vidiš, ja sam sa njim dobra, nismo pričali dve godine, sreli smo se u klubu...Maja me nikad nije prodala kao Marko, ali oprostite mi moju ružnu prošlost, a to je druženje sa njom. Da mogu da vratim vreme unazad, ne bih kafu popila sa njom - rekla je Tijana.

Autor: N. Ž.