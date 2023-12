'CECA I JA DOĐEMO NA RUČAK, PA OSTANEMO NA VEČERI' Dara Bubamara progovorila o koleginici i zgodnim udvaračima: Nikad neću ostariti!

Progovorila je i o emotivnom statusu.

Pevačica Dara Bubamara progovorila je o odnosu sa koleginicom Cecom Ražnatović, a dotakla se i emotivnog života.

- Ceca mi jako prija, divno se družimo, kad se vidimo, zezamo se, dođemo na ručak, ostanemo na večeri. Ne pričamo o frajerima. I Ceca i ja smo ostvarene žene, imamo decu, porodicu, pa najviše o njima pričamo - kazala je Dara Bubamara.

- Slobodna sam, nisam zaljubljena, ali lepo mi je. Svi volimo to stanje kada smo zaljubljeni, da se ne lažemo, ali ja kada se zaljubim, postajem luda. Sad sam fokusirana na posao i nemam vremena za ljubav, ne zanimaju me muškarci. Kad mi neko kaže da sam lepa i negovana, ja mu odgovorim da je to zato što nemam dečka, pa nema ko da me nervira. Udvarača ima, ali mi se niko ne sviđa. Uvek mi se ostvareni udvaraju, mladi, lepi i zgodni, neki žive i u inostranstvu. Moja energija privlači samo mlađe, ali ja i od njih imam više energije. Ni oni ne mogu da me isprate - rekla je pevačica, koja ističe da se ne boji starosti.

- Ne. Često se šalim na taj račun, ali ja nikad neću ostariti kad je duh u pitanju. Što se tiče fizičkog izgleda i starenja, ne plašim se - zaključila je ona.

Autor: Pink.rs