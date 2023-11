'UNUKA TO SIGURNO NIJE NASLEDILA OD MIROSLAVA...' Mirjana Antonović otvorila dušu o suđenju s pevačem i sinu: Devin hoće da UPOZNA BRATA I SESTRU!

Mirjana Antonović, koja se već godinama sudi sa pevačem Miroslavom Ilićem oko očinstva nad sinom Devinom, otvorila je dušu o nekadašnjem emotivnom partneru, ali i unuci Evi.

- Upravo mi je javio advokat da je postupak ponovo zaključen i sad čekamo odluku Apelacionog suda. Ako odluka bude nepravedna, idemo dalje na mađunarodni sud. Ako bude pravedna, dolazimo u Beograd da proslavimo sa svima vama - istakla je Mirjana.

- Što se tiče male Eve, ne može se objasniti koliko je pametna, a posebno medena. Lepa je kao lutkica, a ima dispoziciju jednog anđela. To sigurno nije od Miroslava nasledila. Oni koji su je videli komentarišu da oči ima plave i slične su Miroslavu. Šta se može reći na to? Geni su čudo. Deda joj je, dobila je bar nešto lepo od njega. Kad bude starija i ona će, nažalost, saznati istini o svom dedi, ali ovog puta prvo od svog oca Devina. Slučaj je i suviše daleko otišao da se bilo šta može u sadašnjem vremenu sakriti. Već i ptice na grani znaju ovu našu temu. Bilo bi lepo kada bi ljudi bili normalni. Sada bi Miroslav mogao da drži unuku na krilu, međutim ovde se radi o ljudima koji nemaju ljudske osećaje, niti pameti u glavi, a još manje obraza. Sve je to izopačeno. Često se zahvaljujem Bogu da nas je uklonio i zaštitio od svega toga - dodala je ona.

- Ja ne bih imala hrabrost da, uprkos svim dokazima, stanem pred kameru i čitav svet lažem. On to može. On je Miroslav Ilić, a svi ostali smo budale. Devin je čovek koji ne zna da mrzi, ali je veoma pravedan. Njegova želja je uvek bila da upozna Miroslavljevu ostalu decu, brata i sestru. Sigurno bi voleo da ih upozna i sa malom Evicom. Međutim, Miroslav jednostavno nije zaslužio da ima tako plemenitog sina, a jos manje ovakvog malog anđela - zaključila je Mirjana.

Autor: Pink.rs