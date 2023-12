ŠTA URADI ŽENA OD MIKIJA ĐURIČIĆA! Menja pelene, pravi mleko za sina, čisti kuću... POSTAO DRUGI ČOVEK!

Evo kako danas živi poznati pčelar iz Kupinova!

Bivši rijaliti učesnik Miki Đuričić otvorio je vrata svog novog doma i javnosti predstavio naslednicu Dunju, ali i sina Arsenija. Arsenije se rodio pre dva meseca, te su roditelji imali brigu kako će se mala Dunja prilagoditi.

- Mi smo se plašili da će Dunja biti ljubomorna na brata, jer je ona razmažena i naša mezimica, ali ona ima svoj svet, ponekd dođe kod bate, mazi ga, a inače ona ide svojim poslom. Drago nam je što nije ljubomorna - otkrio je Đuričić.

- On plače samo kad je gladan, stvarno je dobra beba. Lekri su mi rekli na mi je sin iznad crne crte, to znači da je velika beba. Naravno, ja pomažem supruzi, ne može drugačije. Mi živimo sami, pa nemamo pomoć baba, tetaka, strina... Tako da, kada je ona umorna, ja preuzmem i Arsenija i Dunju. Kada se noću probudi ja mu napravim adaptirano mleko, dam mu, da žena može da odmori. I oko kuće je isto tako, sredim, sklonim stvari da bih joj pomogao. Pelene menja uglavnom žena, ja to radim samo kada ona nije tu.

Devojčica je očigledno od oca nasledila ljubav za slikanjem i nimanjem, te je otkrila šta je od tate tražila za predstojeće novogodišnje praznike.

- Naočare i jednoroga - rekla nam je mala Dunja, a Miki se nadovezao:

- Svakog dana dobije po nešto. Tata je svaki dan Deda Mraz, a jednom prilikom je bio i Mikica Bojanić. Čuli smo se preko telefona i Mikica je glumio Deda Mraza.

Miki je otkrio i da uskoro treba da počne da radi u okviru rijalitija "Elita".

- Treba da počnem uskoro da radim. Ulaziću, ali neću biti klasičan voditelj. Biće nešto zanimljivo i novo. Verovatno počinjem sledeće nedelje.

Autor: Pink.rs